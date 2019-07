BEČKO ČUDO, PREŽIVEO EKSPLOZIJU I PAD SA 5. SPRATA: Jurgen (35) SEDEO GO ZA RAČUNAROM kada je tlo nestalo pod njim, našli ga pored tela nastradale Srpkinje (29), niko ne zna kako je OSTAO ŽIV! (VIDEO)

U ovoj nesreći poginula je Srpkinja Ana B. (29), majka dvoje dece i mladi kuvar Danijel Š.(22). Jurgen je zadobio višestruke prelome nogu i ruku, nagnječenje grudnog koša.

Čeka ga još nekoliko operacija kolena i zglobova, koji su smrskani pri padu. Lekari smatraju da je pravo čudo da je ostao živ, i da mu pri padu nisu povređeni ni kičma, ni karlica i kuk. Još je neverovatnije osim posekotine nije zadobio nikakve frakture lobanje.

Njegova majka Gertruda Caufal kaže da je zahvalna njegovim spasiocima i lekarima koje je nazvala "pravim umetnicima". Jurgen je je kobnog dana kaže bio za svojim kompjuterom u stanu od 48 kvadrata na petom spratu, tačno ispod krova. On je IT stručnjak, razvija onlajn igre i radi od kuće. U vreme nesreće bio je go jer je tog dana bila paklena vrućina i čak 38 stepani.



Odjednom se začuo strašan prasak i potres. Na trećem spratu eksplozija gasa u stanu mladog kuvara raznela je tri sprata. Jurgen je pomislio da je nešto eksplodiralo ispred zgrade, kada se odjednom pod njim nestalo tlo, a zidovi se srušili. Lampa, sto, kauč, kompjuter sve se nestalo u oblaku prašine, a on je izleteo sa petog sprata i pao sa 20 metara visine na gomilu betona urušene zgrade.

Srećom po njega krov iznad njegovog stana nije se srušio. Pod gomilom stakla i betona Jurgen je pomerio prste i kaže da je tada znao da nije paralizovan. Ubrzo posle nesreće u pomoć mu je pritekao vlasnik obližnjeg restorana Hans Koletnik (63).



"Noga mu je bila nestvarno iskrivljena, Bio je potpuno miran, samo je jecao, verovatno je bio u šoku", kaže Koletnik koji ga je sa još trojicom muškaraca izvukao iz ruševina. U početku se mislilo da je on treća žrtva i tragalo se za njegovim telom dok nisu saznali da je zbrinut u bolnici.

"Samo čudom i zahvaljujući brzoj reakciji spasilaca i lekara moj sin je danas živ. Operacija je trajala šest sati, bio je životno ugrožen, sada može da slavi drugi rođendan", kaže njegova majka.

Nažalost te sreće nije bila i Ana koju su mrtvu ispod ruševina pronašli tek uveče, na samo par metara od mesta gde je pao Jurgen. Potraga za drugom žrtvom Danijelom Š. trajala je do sledećeg dana.. U vreme nesreće i Anina dva sina bila su sa njom u stanu na trećem spratu, ali su srećom ostali nepovređeni.

