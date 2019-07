KURC ŽESTOKO ISPROZIVAO MAKRONA: On radi iza kulisa i pokušava da uništi sistem nosioca liste!

"Oni su želeli da se personalne odluke donose iza kulisa. Takvo delovanje jasno odbijam, jer šteti EU", naglasio je bivši austrijski kancelar.

On je, u intervjuu bečkom dnevniku Esterajh, dodao da je Ursula fon der Lejen bolje rešenje od "gubitnika na izborima" Fransa Timermansa.

"Timermans bi na osnovu svojih ekonomsko-političkih stavova, ali i zbog svoje politike prema migrantima, doveo do skretanja EU ulevo, a to građani nisu izabrali", poručio je Kurc. Ukazao je na to da je poznato da je on od početka podržavao Manfreda Vebera nosioca liste Narodne partije Evrope (EPP).

"Ko je pobedio na izborima, kao on, trebalo je da dobije i odgovornost u EU. Međutim Fon der Lajen će sigurno zastupati sadržaje zbog kojih su građani birali EPP", uveren je on.

Upitan da li je još moguće da Austrija dobije "dobru" komesarsku poziciju u Evropskoj komisiji, Kurc je kazao da su brojni pregovori već obavljeni i da su pojedine članice već obezbedile snažne sektore.

"Nadam se da će Austriji preostati neki odgovoran zadatak", rekao je on.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir