KRENULA PRLJAVA KAMPANJA PROTIV KURCA: Sumnjivi sajtovi prete sumnjivim vezama bivšeg kancelara sa poznatim biznismenima!

Tako jedan sajt "zoom.institute", za koji se ne zna ko iza njega stoji, najavljuje seriju priča o informacijama do kojih je došao o vezi bivšeg kancelara Sebastijana Kurca i biznismena Martina Hoa, koji u Beču drzi mnoštvo eksluzivnih ugostiteljskih objekata.

Sajt najavljuje priču od 12 delova o mreži Kurca i Hoa, njihovim ekskluzivnim žurkama, deljenju državnih poslova. U najavi se tvrdi da je u odnosu Kurca i Hoa bio i "kokain u igri", a navodno, kako ističe "zoom" preko tvitera, postoje i kompromitujuće fotografije.

Najavljuje se i priča o finansijskim donacijama Hoa OVP, kao i organizovanju fešti za Kurca. "Zoom" ističe da je nezavisni sajt, ali u potpunosti ostavlja otvoreno ko stoji iza njega i kako se finansira, jer je potpuno anoniman, registrovan u Panami, a kao vlasnik se navodi "Zoom institute for Researć and Analysis", udruženje sa sedištem u Zzenevi.

Narodna partija Austrije (OVP) čiji je lider Kurc reagovala je na ove najave ocenom da se radi o "prljavoj kampanji". Generalni sekretar OVP Karl Nehamer kritikuje što se pod plaštom anonimnosti šire laži sa jednim ciljem, a to je da se nanese šteta Kurcu.

On je indirektno za to okrivio političke konkurente, dodajući da to podseća na metode Tal Zilberštajna i Socijaldemokratske partije (SPO) tokom predizborne kampanje 2017.

Isto tako izrazio je čuđenje što je nekadašnji lider Slobodarske partije (FPO) Hajnc Kristijan Sstrahe bio prvi koji je preko društvenih medija podelio ovaj link.

Krajem maja, neposredno pred izbore za Evropski parlament, vlada kancelara Kurca upala je u krizu, zbog koje je i pala, nakon što su objavljeni video snimci od pre dve godine na kojima dotadašnji vicekancelar Sstrahe jednoj navodnoj nećaki ruskog milijardera nudi državne poslove za finansijsku pomoć njegovoj stranci.

Štrahe je, posle objavljivanja video snimaka, bio prinuđena da podnese ostavku na sve političke funkcije, a posle raskida koalicije sa FPO, Kurcu je parlament izglasao nepovrenje.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

Kurir