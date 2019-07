NOVINARKA POREKLOM IZ BiH POKRENULA PRAVU BURU KOLUMNOM ZAŠTO MRZIM AUSTRIJU: Ovde sam rođena, ali ovu zemlju nikada neću nazvati domovinom!

ich bestelle erdbeersaft mit einer extraportion schlagobers und fühle mich schlagartig wieder wie 16. in bosnien-herzegowina scheint die zeit still zu stehen. dieses land ist so kaputt und korrupt, dass es weh tut. die ruinen und einschusslöcher erinnern daran, was vor 25 jahren passiert ist. ihren humor haben die menschen trotzdem nicht verloren. so laut und ausgelassen habe ich nirgends auf der welt gelacht. einen abend verbringe ich spontan mit fremden menschen in einer mir völlig fremden stadt. sie machen vom ersten augenblick an durchgehend scherze auf meine kosten, bestellen eine runde nach der anderen. menschen, die den bosnischen humor nicht kennen, wären gekränkt, ich aber fühle mich wie zuhause. wer keinen spaß versteht, bleibt lieber weg. wer es nicht mag, wenn geflucht wird, als gäbe es kein morgen, der bleibt besser auch weg. als ich beiläufig erwähne, dass ich lust auf schokolade habe, liegt keine zehn minuten später eine tafel vor mir. schwarzer humor, großes herz; so sind sie, die bosnier*innen. manche dinge ändern sich nie, deswegen teile ich mir mit t. palatschinken mit schokosauce und geriebenen keksen - sowie ich es zuletzt mit 16 getan habe. t. und ich könnten unterschiedlicher nicht sein, aber ich habe einen meiner besten sommer mit ihr verbracht, deswegen fällt es mir leicht, über die unterschiede hinwegzusehen. bei manchen lieder denke ich auch heute, zwölf jahre später, an sie. an meinem ersten tag hier suche ich verzweifelt nach einer simkarte, um internet aufzuladen - nirgends im ort gibt es eine zu kaufen. als mein cousin davon erfährt, organisiert er mir innerhalb von minuten eine. das ist der cousin, der ein muttermal an der gleichen stelle wie mein vater und ich hat. die sterne scheinen hier zum greifen nahe zu sein. je klarer der himmel, desto schöner der morgige tag; das hat mir meine mutter beigebracht. die gewitter fühlen sich in bosnien so an, als würden sie direkt über meinem kopf passieren. mir hilft der regen und der donner, wenn mich das ziehen in der brust packt und das passiert ständig, wenn ich in bosnien bin. wie kann sich ein ort wie dein zuhause anfühlen, wenn er nie dein zuhause war?

A post shared by SOFT & RADICAL ⚡️ (@alexandra_stanic) on Jul 8, 2019 at 11:27am PDT