Kako piše muškarac se u sredu utopio u jezeru Mondsi. On je sa devojkom bio na plaži Švarcindien. Kupali su se u jezeru kada je počela drama. Mladića je uhvatio grč u vodi i on je samo da jauknuo. Boli me!

On je zatim potonuo, a devojka je pokušala sa drugim kupačima da ga pronađe u jezeru. Odmah je pozvana i pomoć, a ronioci su pronašli beživotno telo Britanca na dubini od pet metara i izvukli ga na obalu.

