VELIKI PRIJATELJI: Bivša šefica diplomatije Austrije ima samo reči hvale za Putina! Zahvalna sam mu za vreme koje mi je posvetio! (FOTO, VIDEO)

Bivša ministarka spoljnih poslova Austrije Karin Knajsl izjavila je da su razgovori sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom uvek inspirativni i da je on do sada velikodušno izdvajao vreme za razgovore sa njom.

Na pitanje da li će se sastati sa Putin tokom njene naredne posete Rusiji, Knajslova je odgovorila da sve zavisi od njegovog rasporeda. Takođe je dodala da je Putin uvek "velikodušno nalazio vreme za bilateralne razgovore".

"Veoma je inspirativno kada uspem da pronađem nekoga sa kim mogu da

porazgovaram o geopolitici i o njenom pravom značenju, da sagledam kompletnu sliku onoga što se događa. Imali smo samo nekoliko sastanaka - ne samo dok sam bila ministarka, nego i pre toga, kada smo zaista mogli da diskutujemo o celovitoj slici sveta. To je za mene bilo veoma nadahnjujuće i velikodušno od strane gospodina Putina - da izdvoji vreme za to", objasnila je bivša ministarka.

foto: EPA

Dodala je i da bi volela da vidi Rusiju i izvan njenih velikih gradova, da vidi zemlju koju su opisivali ruski pisci. Pored toga, ona je rekla da je zaljubljena u stvaralaštvo pisca Lava Tolstoja.

"Kada sam prvi put posetila Moskvu, uspela sam da odem i u Jasnu Poljanu. Za mene je to bila svojevrsna obaveza prema sebi - da budem tamo gde je on živeo i da osetim duh tog mesta. To je veoma inspirativno", dodala je Knajslova.

foto: EPA

Venčanje Karin Knajsl i biznismena Volfganga Majlingera održano je 18. avgusta u Gracu. Ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao je proslavi kao gost, a mladencima je poklonio samovar, stari aparat za ceđenje ulja i sliku sa seoskim motivima.

Knajslova je kasnije rekla da je došla na ideju da pozove Putina na svadbu tokom njegove posete Beču 2018. godine.

