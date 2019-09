AUSTRIJANCI SE VALJAJU OD SMEHA NA BIOGRAFIJU BIVŠEG PREMIJERA: Jesenje sunce obasjavalo mu je lice, bio je to izuzetan trenutak za mene... Šta je ovo, 50 nijansi Sebastijana Kurca?! (FOTO)

Knjiga novinarke Džudit Groman, pod naslovom: "Sebastijan Kurc. Zvanična biografija", u pojedinim delovima liči na mešavinu informatora za obožavaoce i kič romana, a ponegde na izjavu ljubavi glavnom kandidatu Austrijske narodne partije (OVP) na parlamentarnim izborima 29. septembra, i najverovatnije ponovo predsedniku vlade, ocenjuje Špigl.

"Denn '#SebastianKurz. Die offizielle Biografie', verfasst von der Journalistin Judith Grohmann, liest sich in Teilen eher wie eine Mischung aus Fanbuch und Kitschroman, hier und da auch wie ein Kniefall, eine Huldigung, eine Liebeserklärung …"https://t.co/xHweMyQfAT — Tim Grecco (@timgrecco) September 9, 2019

Financbuhferlag (FBV) iz Minhena je početkom septembra poslao medijima delove romana, a u pojedinim knjižarama biografija je izložena i pre zvaničnog termina objavljivanja. Sudeći prema komentarima na mreži, mnogi su je već pročitali.

Groman, na primer, opisuje susret s Kurcom, tada još ministrom spoljnih poslova.

So lagen wir in seinem Bett, die Bettwäsche roch nach zarten Rosenblüten.

Er beugte sich mit seinem starken Körper über meinen Körper und verlangte, dass ich ihm etwas Schmutziges sage.

So dies sein Wille war, hauchte ich ihm zart ins Ohr: „Erbschaftsteuer“. #50shadesofkurz — Raffaela (@DieRaffa) September 5, 2019

"Prvo sam ugledala samo siluetu. 'Da li je to stvarno on?' pomislila sam. Videla sam sam deo glave, ali učinio mi se poznatim. Tamnosmeđa kosa, strogo začešljana unazad, i mali špicast nos, koji je njegovom licu davao vedar izraz. () Zamišljeno je gledao kroz prozor u daljinu. Da li nas je primetio, teško je reći. Bleštava sunčeva svetlost prodirala je u prostoriju. Ali to mu nije smetalo. Jesenje sunce obasjavalo mu je lice. () Bio je to izuzetan trenutak za mene..."

Er sah mich an. In seinen Augen spiegelte sich die Österreich-Fahne, die zum ersten Mai sanft im patriotischen Wind wehte. „Hey, Baby“, sagte er, seine Stimme tiefer als der Traunsee. „Soll ich noch hochkommen...deine Balkanroute schließen?“ #50shadesofkurz — Die Liser (@Die_Liser) September 5, 2019

Mnogi su na Tviteru pravili parodije na račun njenog stila.

"Ležali smo tako u njegovom krevetu, posteljina je mirisala na nežne ruže. Njegovo snažno telo nagnulo se nada mnom, a onda je tražio da mu govorim bezobrazluke. Da bih mu udovoljila, nežno sam mu šapnula na uvo: "Porez na nasledstvo", napisala je Rafaela na Tviteru.

Dank @stefan_tibor und @DogPerro1 wühle ich mich durch die erste Leseprobe der Kurz-Biographie die genauso seltsam wie die Autorin ist. Ich wette in der ÖVP hat sich die niemand vorher angeschaut oder das Buch gelesen. Schlechter Stil, komischer Inhalt. pic.twitter.com/IU7AWCougQ — Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) September 4, 2019

"Pogledao me je. U njegovim očima se ogledala austrijska zastava, koja se prvi put blago vijorila na patriotskom vetru. 'Hej, bejbi', rekao je, a glas mu je bio dublji od Jezera Traun. 'Da li da dođem... da zatvorim tvoju Balkansku rutu?'", stoji u komentaru.

Der @mnikbakhsh und ich, wir haben sie bereits, die offizielle Kurz-Biographie!



Die heißesten Momente daraus gibt´s am 21.9. im @RabenhofTheater - beim großen Niemand nennt uns Mitzi! Neuwahl Spezial!#50shadesofkurz #NRW19 #NRW2019 pic.twitter.com/pvC6lijrFC — Klaus Oppitz (@KlausOppitz) September 5, 2019

Čitaoci su komentarisali da je autorkin stil "isto tako čudan kao i sama autorka".

"Kladim se da u OVP-u ranije niko nije pogledao, niti pročitao knigu. Loš stil, smešan sadržaj", napisala je Nataša Strobl, koja je dala i svoj predlog za dizajn korica knjige.

Dank @stefan_tibor und @DogPerro1 wühle ich mich durch die erste Leseprobe der Kurz-Biographie die genauso seltsam wie die Autorin ist. Ich wette in der ÖVP hat sich die niemand vorher angeschaut oder das Buch gelesen. Schlechter Stil, komischer Inhalt. pic.twitter.com/IU7AWCougQ — Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) September 4, 2019

Kurir.rs/spiegel.de

Foto: EPA/Focke Strangmann

