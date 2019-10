TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN AUSTRIJE: Nemački mediji tvrde da se u Kliničkom centru u Beču PLUĆA PRESAĐUJU MIMO PROCEDURA! I 7 Srba dobilo organ u bečkoj AKH

Tako je list preneo da je jedna pacijentkinja iz Grčke (47) za samo četiri sata dobila pluća, dok drugi pacijenti mesecima čekaju na organ za transplantaciju.

Prema dokumentima, koje je "Zidojče cajtung" dobio, postoje naznake da je pacijentkinja iz Grčke 8. oktobra dobila specijalni tretman u AKH. Njeno ime se pojavilo na listi čekanja za organ u 14 časova, a u 18 sati je dobila pluća od "Eurotransplanta".

"Eurotransplant" je organizacija koja upravlja informacijama o raspoloživim organima za transplantanciju, a raspoređivanje se sprovodi po oštrim kriterijumima, zbog čega mnogi pacijenti moraju da čekaju mesecima, što je za pojedine ravno smrtnoj presudi.

Grčkoj pacijentkinji pomogli su slučajnost ili sreća, navodi nemački list, dodajući i da je transplantaciju izvršio poznati hirurg, koji transplantaciju organa pacijentima koji nisu iz zemalja članica "Eurotransplatna" naplaćuje 17.000 evra. Inače troškovi opreacije su oko 100.000 evra.

List navodi da je, između 2012. i 2015. godine, u Beču spasen život 17 pacijenata iz Rumunije transplantacijom pluća, a da iz te zemlje nije došao nijedan donorski organ. Takođe se navodi i da je sedam državljana Srbije dobilo pluća u bečkoj AKH, dok nijedan organ iz Srbije nije presađen nekom pacijentu iz Austrije.

AKH, odnosno Medicinski univerzitet u Beču, distancirali su se od optužbi, za koje kažu da su napisane na osnovu nepotpunih informacija i nelegitimno prosleđenih, internih dokumenata i podataka. U saopštenju se ističe da se AKH i Univerzitet pridržavaju svih međunarodno dogovorenih, pravila.

Ističu i da su aktivnosti timova za transplantaciju pluća krajem 2017. proverili strani eksterni eksperti, koje priznaje "Eurotransplant", i da je ustanovljeno korektno delovanje.

Istovremeno, u saopštenju se navodi da je bečki tim za transplantaciju pluća godinama radio na uspostavljanju progama za transplantaciju u drugim zemljama, i da je presađivao pluća pacijentima iz tih zemalja. Ukazuje se i da je ukupni bilans razmene organa, pritom, uvek bio pozitivan, kao i da je ta saradnja vodila ka smanjenju stope mortaliteta pacijenata na listi čekanja na 1,3 odsto.

I šef Univerzitetske klinike za hirurgiju pri AKH Valter Klepetko odbacio je sve optužbe. Klepetko, koji je u Beču uspostavio najveći centar za transplantaciju pluća u svetu, u izjavi agenciji APA kazao je da već decenijama njegov tim radi na razvoju progama za transplantaciju pluća u susednim zemljama, te da je to sve javno i transparentno vođeno, a tako i prema "Eurotransplantu".

S tim u vezi je ukazao da su takvi programi uspostavljeni u Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj, a da je u Grčkoj, u junu, započet program pružanja pomoći u uspostavljanju programa za transplantaciju pluća. On je rekao da je Grkinja, koja se spominje u tekstu, bila hitan slučaj, da je čekala na organ, te da su u Atini bila na raspolaganju odgovarajuća pluća, ali da su grčki hirurzi, koji su prošli godinu i po obuke, zbog kompleksnog slučaja smatrali da nisu u stanju da obave transplantaciju.

"Moj tim je zamoljen od grčkih kolega, da ovoj pacijentkinji presadi pluća u Beču. Odobrio sam to, uz uslov da pluća koja su stajala na raspolaganju u Grčkoj budu prijavljena 'Eurotransplantu'. To je bilo transparentno i u skladu sa svim pravilima", objasnio je on.

"Mi smo proteklih godina iz Grčke dobili 22 puta više pluća od donatora nego što smo transplantirali grčkim pacijentima", dodao je Klepetko.

Ukazao je da se stranim pacijentima naplaćuju intervencije u Beču, i da one mogu koštati između 70.000 i 100.000 evra, u zavisnosti od zadržavanja u bolnici.

Takođe je kazao da čitav tim dobija, za takvu intervenciju, 17.000 evra, od čega on dobija 20 odsto, 12 odsto bolnica, a ostatak članovi tima.

Podsetio je da se u bečkom AKH godišnje sprovodi oko stotinu transplantacije pluća. "Uskoro ćemo dostići cifru od 2.000 sprovedenih transplantacija pluća", kazao je Klepetko.

