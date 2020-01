SRBIN UHAPŠEN U BEČU: Porodična svađa se završila tučom, a RADIO I MIKSER!

On je priveden i određena mu je zabrana prilaska. Tokom saslušanja Srbin je tvrdio da je ustvari on žrtva jer ga supruga prva napala. Kako je rekao, on je prvi dobio udarac od nje i to ručnim mikserom. Fizičkom obračunu prethodila je svađa u njihovom stanu.

Još jedan incident se dogodio samo 45 minuta kasnije. Prolaznici su čuli pozive u pomoć iz jednog stana i odmah pozvali policiju. Kada su službenici izašli na teren, državljanka Srbije (30) im je otvorila vrata, i rekla da je njen 19-godišnji poznanik zapretio da će ubiti nju i njenu majku (64).

Kako je saopštila policija, osumnjičeni Austrijanac je već imao zabranu prilaska, a sada je prijavljen zbog opasnih pretnji, ali je prijava podnesena i protiv njegove poznanice i njene majke zbog nepoštovanja te naredbe.

Kurir.rs/Telegraf

Foto Printscreen Kurier.at

Kurir