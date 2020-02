IZBODENA KAD JE KRENULA NA PAUZU: Psihopata iskasapio majku dvoje dece dan nakon što je pušten iz bolnice!

Ona je teško ranjena prebačena u bolnicu gde je sutradan podlegla povredama. Ubica se lečio na psihijatriji od 21 decembra, a pušten je iz bolnice samo dan pre nego što je na brutalan način ubio majku dvoje maloletne dece.

- Samo sam osetio potrebu da ubijem nekoga, rekao je Fabijan koji je izmasakrirao ženu koju nije ni poznavao.

Jedan od njegovih sugrađana izjavio je da je on često išao go po bašti, bacao nameštaj sa balkona. On dodaje da je uvek imao sklonost ka noževima i d aje sa njima go ili u gaćama mahao po bašti.

Ubistvo Kerstin je radila u jednoj stomatološkoj ordinaciji i ubijena je kada je izašla na pauzu za ručak.

"Moj sin je ozbiljno bolestan", izjavila je Fabijanova majka

- U protekle dve godine bio je opsednut noževima. Preživeli smo pakao, kaže i potvrđuje da je njen sin pušten iz psihijatrijske ustanove dan ranije.

Ovo je treća ubijena žena od početka godine u Austriji.

