KURC: Erdogan svesno zloupotrebljava izbeglice, sve je ovo organizovao da bi vršio pritisak na EU

Kurc je, na konferenciji za štampu posle sastanka sa ministrima unutrašnjih, spoljnih poslova i odbrane, kazao da pre mesec dana nije postojala humanitarna kriza u Turskoj, niti na grčkoj granici, a danas smo suočeni sa talasom izbeglica, ali ne na obe kopnene granice.

"Dešava se da imamo talas izbeglica samo na grčkoj granici, ali ne i na granici prema Bugarskoj. To pokazuje da se ne radi o nikakvoj slučajnosti, već nečemu što je organizovano. Nisu to ljudi koji iz Sirije beže ka Grčkoj, već ljudi koji godinama žive u Turskoj. Predsednik Erdogan je svesno ovu akciju organizovao. Autobusi se stavljaju na raspolaganje, migrantima se daju lažne informacije i svesno se pokušava organizovati pritisak na granici ka Grčkoj", objasnio je on.

foto: AP/Burhan Ozbilici

Kurc je istakao da se ljudi koriste kao igračke i instrument za vršenje pritiska na EU, što se, kako dodaje, mora najoštrije osuditi.

Ukazao je i da Turska snosi odgovornost za dramatičnu situaciju u Idlibu u Siriji.

"Turci i Erdogan ciljano zloupotrebljavaju ljude, ciljano su motivisali desetine hiljada ljudi da idu na probijanje granice. Jasno je da koriste te ljude da sankcionišu Grčku. Treba da bude jasno ko je kriv i moramo stati protiv Erdogana", poručio je kancelar.

foto: AP/Giannis Papanikos

On je istakao da je sada potrebna podrška za Grčku i jedinstvo EU.

"Potreban zajednički pritisak na Tursku kako bi predsednik Erdogan okončao nedostojno ponašanje i zloupotrebu migranata. Moramo osigurati da se 2015. ne ponovi", podvukao je Kurc.

On je istakao da je, najpre, neophodno osigurati zaštitu spoljne granice EU, ukazujući da će Grčka dobiti podršku Austrije, kao finansijsku, tako i u ljudstvu.

Rekao je da je uspostavljen i kontakt sa zemljama Zapadnog Balkana, sa kojima je dogovoreno da, ako migranti probiju grčku granicu, neće biti propuštanja.

Isto tako, naveo je, na austrijskoj granici su sprovedene pripreme za zaustavljanje migranata.

Uz to Austrija će iz Fonda za elementarne nepogode staviti na raspolaganje tri miliona evra za direktnu pomoć ljudima u Siriji, posebno regionu oko Idliba.

To je, kako je podsetio, najveća pomoć iz Fonda jednoj zemlji.

"Odlučno ćemo delovati u zaštiti granica, ali I u preuzimanju humanitarnih obaveza u Siriji I regionu", poručio je Kurc.

Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer ukazao je da Turska širi lažne informacije među migrantima, i ukazao da je neophodno poslati jasnu poruku da neće biti otvorenih granica i da nisu dobrodošli.

Rekao je da je Austrija u tesnoj komunikaciji sa državama Zapadnog Balkana i da želi da mrežu zaštite granice učini tešnjom.

On je ukazao da su države Zapadnog Balkana učile od situacije 2015., i da je i njima u interesu da štite svoje granice.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir