DRAMATIČNO UPOZORENJE EKSPERTA: Ako kriva smrtnih slučajeva bude stalno rasla, Austrija bi mogla da postane nova Italija

Austrijski ekspert Štefan Turner, profesor nauke o kompleksnim sistemima na Medicinskom univerziteti u Beču, upozorava na opasnost preranog ukidanja mera za smanjenje širenja koronavirusa u Austriji, jer bi to moglo voditi ka tome da se krene kursom Italije po broju mrtvih.

Turner je, agenciji APA, kazao da blagi pad krive rasta inficiranih ne sme dovesti do preoptimističkog raspoloženja i ukazao da se ne smeju prerano ukinuti preduzete mere.

"Ako kriva smrtnih slučajeva u Austriji narednih nedelja bude stalno rasla, onda će se naći na nivou mrtvih u Italiji", kazao je on.

"Lepo je kada mere deluju, ali ako se svaka četiri dana udvostruči broj infekcija onda je to isto strašno kao kada bi to bilo svaka dva dana, kao što je bio slučaj", istakao je Turner.

Prema njegovim rečima, važno je fokus staviti i na broj pacijenata na intenzivnoj nezi i mrtvima, umesto na dokazane infekcije, jer se samo tada vidi koliko kreveta je popunjeno i koliko bolesnih stvarno umire od virusa.

Turner je istakao da je kod umrlih vreme udvostručenja broja trenutno na svaka tri dana, a kod broja na intenzivnoj nezi na dva dana i šest sati.

"To nisu naznake da ide na bolje", poručio je on.

Ukazao je da se, ako pogleda kako je počelo u Italiji kada je reč o mrtvima, Austrija nalazi na identičnoj krivi.

Turner je naveo dva scenarija koja su moguća iz aktuelne situacije.

U najboljem slučaju će početkom aprila doći do pika inficiranih, broja sa kojim će zdravstveni sistem moći da se snađe, a potom, od 14. aprila je moguće "na planirani način ljude vraćati na posao", a da ne dođe do novog ekspotencijalnog rasta.

Kada je reč o lošem scenariju, Turner polazi od blagog poboljšanja po pitanju rasta infekcija, sa aktuelnih četiri dana udvostručenja na šest.

"Ako pretpostavimo da će ostati tako do četvrte nedelje aprila, onda bi imali scenario sa stotine hiljade inficiranih i obolelih. To ne bi više izdržao naš zdravstveni sistem", upozorio je on.

Koji scenario će nastupiti, kaže da je nemoguće prognozirati.

"Prognoze su moguće maksimalno na nedelju, odnosno pet dana", istakao je Turner.

Takođe je ocenio da Austrija nije dobro pripremljena za prihvat intenzivnih pacijenata, te lično procenjuje da će do 1. aprila biti potrebno između 300 i 400 intenzivnih kreveta za korona-pacijente.

