SEBASTIJAN KURC PORUČIO: Disciplina i jedinstvo omogućili da se postepeno popuštanje restriktivnih mera

Kurc je, na konferenciji za štampu kazao da se zemlja nalazi na dobrom kursu, da se broj zaraženih korona virusom razvija u dobrom pravcu, što je omogućilo vladi da ne povuče ručnu kočnicu i sprovede u delo prvi korak ka normalnosti.

On je ukazao da su danas otvorene male radnje, a istovremeno podsetio da su i dalje na snazi mere koje zahtevaju od građana socijalno distanciranje, nošenje maski i izlaska iz kuća samo radi kupovine, odlaska kod lekara, na posao ili pomoć drugima.

"Naš pristup narednih meseci biće jasno da omogućimo što više sloboda, uz istovremeno zadržavanje što manje ograničenja, koliko to dozvoljava situacija", kazao je Kurc dodajući da će aktuelne mere važiti do kraja aprila.

Na osnovu tih smernica, dodaje, vlada će nastaviti da sprovodi svoju mapu puta vraćanja ka normalnosti.

"Međutim, ukoliko budemo videli da se brojke kreću u pogrešnom smeru, odmah povlačimo ručnu kočnicu", poručio je Kurc.

Kancelar je kazao da se vlada trudi ne samo humanitarno da zemlje prođe što bolje kroz krizu, već i da privreda bude što manje oštećena.

Otvaranje prvih radnji, s tim u vezi, prema njegovim rečima, je važan korak.

Takođe je izrazio zadovoljstvo što je dobro prihvaćen model skraćenog rada, kojim je spašeno mnogo radnih mesta.

"Ostanite i dalje čvrsti, izdržite, kriza još zadugo nije završena. U Austriji smo sprečili najgore", podvukao je on.

Kurc je, na pitanje da li ga zabrinjava što su protiv restriktivnih mera podnete tužbe Ustavnom sudu, rekao da je najvažnije da je država brzo delovala i da mere funkcionišu.

"Te mere nisu namenjene da traju večno. Zato će, kada se budu našle na dnevnom redu Ustavnog suda, mnoge od njih biti van snage", uveren je Kurc.

Ukazao je i da su škole najveći izazov, zbog čega će do sredine maja nastava biti nastavljena na daljinu, a krajem aprila će biti doneta odluka da li je moguće vratiti đake u školske klupe sredinom maja.

Austrijski vicekancelar Verner Kogler ukazao je da je zaraženost u stanovništvu jako nista, što je druga strana medalje, jer zbog toga postoji opasnost da, ako dođe do novog rasta infekcija, to bude eksplozija.

foto: EPA / Georg Hochmuth / POOL

Najavio je, po pitanju sporta, da će uskoro biti donete odluke i mere, naglasivši da će sportska takmičenja koja su pod vedrim nebom biti lakše organizovati nego one u zatvorenom, kao i pojedinačni sport.

Ssto se kulturnih i ostalih manifestacija tiče krajem nedelje će, najavio je, biti najavljeno popuštanje mera.

Ministar zdravlja Rudolf Anšober rekao je da je zabeležen odličan razvoj u borbi protiv korona virusa, jer je dnevna stopa novih infekcija pala na 0,8 odsto, a vreme udvostručenja infekcija poraslo na 39 dana.

Ukazavši da je broj testiranja povećan i dostigao 152.000, te najavio da će dalje biti proširen.

foto: EPA/JAN HETFLEISCH

"Pošto se nove infekcije vide tek nakon 10 do 14 dana u statistici, to bi bilo jako kasno, odlučili smo da pratimo situaciju dva dve nove mere, a to je testiranje ciljnih grupa. Prva grupa biće radnici u trgovini, a drugo težište zaposleni u bolnicama i korisnici usluga staračkih domova", objasnio je Anšober rekavši da je kapacitet za testiranje trenutno na više od 10.000.

Ukazao je da su građani bili ekstremno disciplinovani i pozvao da se i dalje pridržavaju svih mera, jer se samo tako virus može držati pod kontrolom.

Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer preneo je da su se građani tokom Uskrsa pridržavali mera.

On je ukazao da je podneto nešto više od 2.000 prijava, i 380 kazni.

"Primetili smo odlično poštovanje mera iako je pritisak ovog vikenda bio veliki na građanima zbog Uskrsa", naglasio je Nehamer.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

