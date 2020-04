SEBASTIJAN KURC UPOZORIO: Virus će nas pratiti još mesecima, moguće je da ćemo morati ponovo da uvedemo ograničenja

Upozorio je, u izjavi za javni servis ORF, da je, ako dođe do promene brojki u negativnom smeru, moguće da se ograničenja, koja su od juče popuštena, vrate na restriktivniji nivo.

Kurc je ukazao da će se velikom pažnjom pratiti broj hospitalizovanih, kao i broj novih infekcija, ali i faktor reprodukcije virusa, koji mora biti ispod 1.

"Ako te brojke pogledamo aktuelno, onda je to veoma pozitivan broj. Međutim čim se to bude promenilo pokrenućemo alarm. Jedno je jasno virus će nas mesecima pratiti i moguće je da ćemo morati ponovo uvesti ograničenja", kazao je on, navodeći kao primer druge zemlje kao što je Singapur, gde je bilo jednog koraka napred i ponovo jedan korak nazad.

Kurc je poručio da kriza nije prevaziđena i da će trajati još više meseci. Austrija, prema njegovim rečima, želi da obazrivo i postepeno ide u pravcu normalnosti popuštanjem mera.

U idealnom slučaju, kako konstatuje, to će funkcionisati sa aktivnim merama i higijenom, dodajući da u ovom trenutku nema naznaka za "korak nazad".

Ssto se vakcine protiv korona virusa tiče kaže da će sigurno poći nešto za rukom u međunarodnoj potrazi, ali da će bolest ostati u svakom slučaju više meseci.

Onima koji sanjaju o imunizaciji stanovništva Kurc je poručio da trenutno u Austriji postoji zaraženost stanovništva od jedan odsto, tako da bi takav pravac značio mnoge inficirane i mrtve.

Cilj Austrije je da bolest drži pod kontrolom na jako niskom nivou, i da ne dozvoli da od iskre nastane ponovo požar.

Ukazao je da je novina što će biti uvedeno testiranje u staračkim domovima i kod medicinskog osoblja, a da će posle kraja aprila, kada se bude evaluiralo stanje posle otvaranja prodavnica, znati da li će ograničenja ostati na snazi u aktuelnom obliku, ili će dalje biti popuštena.

Kada je reč o odluci da male radnje mogu otvoriti u prvom koraku labavljenja mera, Kurc je rekao da je traženo fer rešenje.

Ssto se škola tiče kazao je da se mora čekati, i da će one najranije sredinom maja biti otvorene.

