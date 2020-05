AUSTRIJANCI OD DANAS MOGU SLOBODNO NAPOLJE: Prestaje ograničenje kretanja, otvaraju se sve radnje ali uz mere opreza!

Ograničenje slobode kretanja, uvedeno 16. marta, prema kojem su građani mogli da izlaze iz kuće samo ako su morali da idu na posao, u kupovinu, kod lekara ili da pomažu nekom drugom, odnosno u šetnju bez društva osoba izvan istog domaćinstva, više nije na snazi.

Pošto je stopa infekcije već duže vreme pala na željeni niski nivo austrijska vlada, nakon prvih mera popuštanja mera bez negativnih efekata, odlučila je da ne produžava restrikcije slobode kretanja, već polaže u aktuelnoj fazi na samoodogovornost građana.

U više navrata apelovano je na građane da ostanu odgovorni, jer virus nije pobeđen.

Istovremeno nastavljaju da važe pravila koja je nametnuo virus, a to je držanje distance prema osobama koje nisu iz istog domaćinstva od najmanje jednog metra, kao i nošenje zaštitne maske u radnjama i javnom prevozu, odnosno od sada u svim zatvorenim javnim površinama.

Novina je da su sada dozvoljene javne manifestacije sa maksimalno deset učesnika, a na sahranama je dozvoljeno prisustvo do 30 osoba.

Od 2. maja sve radnje su dobile mogućnost da otvore svoja vrata za kupce.

Od 14. aprila, kada je krenulo prvo popuštanje mera, dozvoljeno je manjim radnjama, sa prostorom do 400 kavdrata da prve otvore, uz prodavnice baštenskog i građevinskog materijala.

Sada sve prodavnice i tržni centri mogu ponovo da rade, ali i frizeri i kozmetički saloni.

Od 4. maja oko 100.000 maturanata, kao i đaci završnih razreda vratiće se u školske klupe radi pripreme za maturu.

Takođe od tada će biti omogućene i posete u staračkim domovima, pod strogim uslovima sa ciljem izbegavanja unošenja infekcije.

Dalje popuštanje mera planirano je za 15.maj kada će ugostiteljstvo moći ponovo da radi sa gostima.

Ugostiteljski objekti moraće da se pripreme za nove uslove rada, kao što je obaveza nošenje zaštitne maske za zaposlene koji uslužuju goste.

Pored toga dozvoljeno je da u restoranima, kafićima i drugim ugostiteljskim objektima mogu sedeti za stolom maksimalno četiri odrasle osobe, a između stolova mora biti odstojanje od najmanje jednog metra.

Isto tako zabranjeno je stajanje u ugostiteljskim objektima i potreba je rezervacija mesta.

Takođe od 15.maja ponovo mogu da rade zoološki vrtovi.

Isto od tog datuma u crkvama mogu ponovo da se služe verske službe u prisustvu vernika, uz ograničenje broja na jednog vernika po 10 kvadrata prostora.

Od 18.maja u školu se vraćaju đaci uzrasta od 6 do 14 godina. Razredi će biti podeljeni u dve grupe, a nastava će se vršiti po principu da jedna grupa posećuje školu od ponedeljka do srede, a druga od četvrtka do petka, uz rotaciju svake nedelje.

Đjaci će u školi morati nositi maske na pauzi, ali i prilikom promene učionice. Nastava će se samo odvijati tokom prepodneva.

U školama će se obavljati sva nastava izuzev fizičkog i muzičkog.

Otvaranje hotela i drugih turističkih preduzeća i muzeja planirano je za 29. maj.

Planirano je da se krajem maja otvore i bazeni, ali na uslovima za njihov rad se još uvek radi.

Zatim je već predviđeno da se od 3. juna u školske klupe vrate i đaci stariji od 15 godina, kao i zanatlije.

