AUSTRIJANCIMA JE USTAŠA PREKO GLAVE: Većina stranaka u parlamentu protiv komemoracije u Blajburgu! (VIDEO)

Inicijativom stranke Zelenih, koja je koalicioni partner Narodne partije Austrije (OVP) kancelara Sebastijana Kurca, pozvana je vlada na zabranu komemoracije u Blajburgu. Inicijativu su podržali OVP, Socijaldemokratska partija (SPO) i Neos, dok to nije učinila desničarska Slobodarska partija (FPO).

"Ministar unutrašnjih poslova se poziva da, uz poštovanje svih odredbi Povelje o osnovnim pravima EU, evropske konvencije o ljudskim pravima i svih drugih ustavnih odredbi, razmotri sve mogućnosti da pravnim merama na unutrašnjem, bilateralnom i evropskom nivou zabrani 2021. i narednih godina ultranacionalističko-fašističku komemoraciju u Blajburgu, na teritoriji Austrije", navodi se u predlogu rezolucije.

Zahtev će biti na dnevnom redu odbora za unutrašnja pitanja austrijskog parlamenta.

Olga Foglauer, poslanica Zelenih, ukazala je da se njena stranka već godinama zalaže za zabranu ustaške komemoracije.

"Imamo istorijsku odgovornost prema žrtvama nacizma i ustaškog režima i na osnovu toga moramo delovati. Zajedno želimo da postignemo da se zabrani okupljanje ustaša na teritoriji Austrije. Gledanje u stranu nadležnih vlasti ubuduće više ne može biti opcija", poručila je ona.

Poslanica SPO Sabine Ssac istakla je da je inicijativom ostvaren istorijski poduhvat kojim bi ustaško okupljanje konačno postalo prošlost.

"Do sada se činilo samo da jedna pandemija može da spreči desničarsko ekstremistički skup. Raduje me što ćemo uspeti da zabranimo ustaško okupljanje u Austriji. To što takav skup više neće smeti da se održava u Austriji proizilazi i iz naše istorijske odgovornosti. Raduje me podrška stranaka i trebalo bi dalje zajedno da radimo na uspostavljanju zajedničke održive strategije protiv desničarskog ekstremizma, antisemitizma, rasizma u Austriji", poručila je Ssac.

Poslanici Neos Sstefani Krisper i Mihael Bernhard ukazali su da je teškim progovorima postignut dogovor oko zajedničke inicijative.

"Time smo započeli okončanje ove neprihvatljive manifestacije koja nije usaglašiva sa antifašističkim osnovnim vrednostima naše zemlje", kazala je Krisper.

Istovremeno upozorila je od preuranjenog radovanja, dodajući da će tzv "Blajburški počasni puk" sigurno pokušati da sprovede sumnjivu transakciju svoje nepokretnosti u Blajkburgu.

Prema njenim rečima, planiraju da kupe kafanu u neposrednoj blizini polja na kojem se nalazi ustaški spomenik, sa ciljem da još veću površinu dobije za svoja delovanja, koja je onda privatni posed.

To, kako ističe, treba sprečiti svim sredstvima na saveznom i pokrajinskom nivou.

"Dobro je da je u poslednjoj minuti došlo do pomeranja u debati o Blajburgu", kazao je Bernhard, dodajući da će se inicijativom postaviti smernice kako bi se ustaški cirkus okončao.

"Ove godine je korona virus postigao ono što proteklih godina nisu savezne i pokrajinske vlasti uspele i pored svih apela, a to je da spreči nacionalističko i neofašističko okupljanje", rekao je on, apelujući na sve stranke da u daljem parlamentarnom procesu podrže inicijativu.

