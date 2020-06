DOŠLO VREME DA SE NA BLAJBURG STAVI TAČKA: Austrijski parlament odlučuje o zabrani ustaškog okupljanja!

Sve parlamentarne partije, izuzev Slobodarske stranke (FPO), podnele su zajedničku inicijativu krajem prošlog meseca koja je početkom juna u Odboru za unutrašnja pitanja povučena sa zahtevom na doradu.

Sada je dorađena verzija inicijative, prema rečima poslanice Socijaldemokratske partije (SPO) Sabine Šac, predata ponovo Odboru za unutrašnja pitanja.

"To da su Narodna partija (OVP) i Zeleni na prošloj sednici Odbora za unutaršnja pitanja odložili usvajanje inicijative me je iznenadilo. Ali pritisak se isplatio i raduje me što smo mogli da se dogovorimo da ministru unutaršnjih poslova damo jasan nalog za delovanje da konačno zabrani ustaško okupljanje", istakla je Šacova.

foto: Profimedia

Inicijativa je dorađena i sa zahtevom SPO i Neos-a da se zabrane kupovine nekretnina od strane organizatora, kako bi se olakšala zabrana okupljanja.

Ove godine komemoracija u Blajburgu, zbog korona virusa, nije mogla da se održi, a organizatori su planirali da se održi svakako iduće godine.

"Činilo se do sada da samo pandemija može da spreči ovo desničarko okupljanje. Imamo, međutim, istorijsku odgovornost da sprečimo takve skupove", poručila je Sabine Šac.

Kurir.rs / Profimedia

Kurir