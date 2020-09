AUSTRIJA UVODI NOVE MERE PROTIV KORONE: Pogoršala se epidemiološka situacija, dnevno ima više od 500 novozaraženih

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc rekao je na konferenciji za štampu da zna da mnogi i dalje ne veruju u značajan rast broja zaraženih i poručio da situacija ponovo postaje ozbiljna.

"Raste broj novozaraženih i to je fenomen širom sveta. Imamo snažan rast u većim gradovima, posebno u Beču. Suočavamo se sa izazovima, a to nisu samo zdravstveni, već i ekonomski. Visoki broj novozaraženih negativno utiče na privredu. Mi smo turistička zemlja, i kada imamo veliki broj zaraženih neće dolaziti turisti", upozorio je on.

Zbog toga, naglasio je Kurc, vlada je odlučila da uvede mere na nivou cele Austrije, koje, kako je najavio, stupaju na snagu od ponedeljka.

Te mere, dodao je, nisu pslednje, jer ako raste broj novozaraženih mere će biti pooštravane, regionalno, ali i na nivou cele zemlje.

Od ponedeljka, kako je preneo, stupa na snagu obaveza nošenja maski u trgovini i institucijama, u školi izvan učionice, kao i svim drugim zatvorenim prostorima.

Broj prisutnih na manifestacijama je umanjen, pre svega za privatne proslave.

Na proslavama gde ne postoje obavezno dodeljena sedeća mesta, kao što je na rođendanima, maksimalan broj prisutnih u zatvorenom prostoru smanjen je na 50, a na otvorenom 100.

Preporuka je da budete obazrivi kod privatnih proslava, jer su one glavno žarište zaraze, objasnio je Kurc.

Ssto se tiče velikih manifestacija/događaja sa profesionalnim konceptom, sa jasno određenim mestima za sedenje u zatvorenom prostoru dozvoljeno je 1.500 prisutnih, a pod vedrim nebom maksimalno 3.000.

U gastronomiji osoblje mora da nosi maske, a gosti mogu da konzumiraju jela i piće, u zatvorenom prostoru, samo za stolom, jer, kako je objasnio Kurc, barovi i žurske su mesta na kojima je opasnost od zaraze velika.

Pozvao je građane Austrije da budu obazrivi i hitno apelovao da shvate situaciju ozbiljno.

"Videli smo u drugim zemljama kako može brzo doći do drastičnog pogoršanja epidemiološke situacije, na primer Izrael, koji je bio uzor u borbi protiv korone, koji je sada usred drugog talasa sa hiljadama inficiranih. Naš jasan cilj je da izbegnemo novo zatvaranje, to jest obustavu privrede i javnog života", poručio je Kurc.

Ministar zdravlja Rudolf Anšober rekao je da su jedno mere koje uvodi vlada, a drugo je ono što je važnije, a to je svest stanovništva o riziku, bez čega nije moguće postići uspeh u borbi protiv korone.

"Apelujem na stanovništvo da prepozna ozbiljnost situacije u kojoj je zemlja aktuelno kako bi ponovo postigli ono što smo već jednom, da stavimo pod kontrolu pandemiju", podvukao je on.

Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer govorio je o značaju kontrole mere karantina, te posebno kritikovao bečke vlasti koje opiru, s tim u vezi, saradnji sa policijom.

Inače, komisija koja se bavi nedavno uvedenim "korona semaforom" odlučila je da sa zelene boje podigne nivo upozorenja za sedam regiona, te je pored Beča, Graca i Kufštajna koji su već bili "žuti", žuto svetlo na novom semaforu "upaljeno" je i za Insbruk, Kornojburg, Vinernojštaj, Ssvac.

