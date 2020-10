AUSTRIJA POOŠTRAVA MERE ZBOG KORONE! Kurc poručio: Situacija je ozbiljna, mora da se deluje kako bi se izbeglo novo zatvaranje

Odlučeno je da se smanji dozvoljen broj osoba na okupljanjima bez dozvola zdravstvenih vlasti na šest u zatvorenom i 12 na otvorenom.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc je na konferenciji za štampu rekao da je situacija veoma ozbiljna, jer se drugi talas širi širom Evrope.

"U Austriji se udvostručuju brojevi svake tri nedelje. To znači da bismo u decembru mogli imati 6.000 novozaraženih dnevno", objasnio je on.

Kurc je kazao da se sada mora delovati kako bi se izbeglo novo zatvaranje.

"To što pojedinci ne poštuju mere za to nemam nikakvo razumevanje. Sstetu koju time nanose moramo svi zajedno da ispravimo", poručio je on.

Apelovao je na stanovništvo da da svoj doprinos u suzbijanju širenja korona virusa.

"Molim vas za doprinos za vašu zemlju. Naredni meseci biće crveno-belo-crveni ť napor ť, podvukao je Kurc dodajući da se uvode nove mere koje su nepopularne, ali potrebne.

Kurc je saopštio da se od petka ograničava broj ljudi na okupljanjima bez sedećih mesta na zatvorenom na do šest odraslih osoba, a na otvorenom do 12.

"To važi svuda, kako u restoranu, tako i za kurs Joge", poručio je on dodajući da sve iznad tog broja mora biti prijavljeno I odobrene od nadležnih vlasti.

Izuzeci su samo obuke i sahrane.

Ukazao je da na manifestacijama, odnsono događajima sa više ljudi mogu biti samo osobe koje imaju sedeće mesto, a novina je I da se skup mora prijaviti zdravstvenim vlastima.

Tako je smanjen maksimalan broj učesnika na odobrenim manifestacijama na 1.000 u zatvorenom, I 1.500 na otvorenom.

Na primer i na utakmicama Bundeslige neće moći biti više od 1.500 gledalaca.

Uvodi se obaveza nošenja maski na svim manifestacijama, bile one u zatvorenom ili otvorenom, a zabranjuje se I prodaja hrane I piće, izuzev na celodnevnim obrazovnim kursevima.

Ssto se gastronomije tiče ograničava se broj osoba za stolovima na maksimalno šest.

Zabranjuje se konzumacija ispred lokala nakon što se objekat zatvori i ujedno vodi obavezan koncept prevencije zaraze za restorane sa više od 50 sedećih mesta, umesto do sada tek od 200 mesta.

foto: Profimedia

"Tri tačke su važne koje svi građani treba da znaju - držite distancu, nosite masku, svuda tamo gde se pitate da li treba odlučite se za masku, smanjite socijalne kontakte", rekao je Kurc.

Ssto se tice staračkih domova, uvodi se obaveza nošenja maski u svim oblastima, testiranje svih novoprimljenih lica, I redovan skrining osoblja.

Posetioci moraju se prijaviti unapred i nositi masku.

Uvodi se i obavezan test za osobe koje dolaze iz inostranstra a rade u usložnom sektoru.

Pokrajinama vlada je preporučila da uvede, ako je potrebno, dodatne mere, kao što je dalje ograničenje manifestacija, skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata, zabranu točenja alkohola, kao i maski i na veoma frekventnim mestima na otvorenom.

Isto tako, preporučuje se da pokrajine, ako bude potrebno, smanje časove na univerzitetima i školama, te uvedu karantin nad opštinama ili okruzima.

Ako bude jako kritična situacija pokrajinske vlasti mogu i izdati zabranu ulaska u gastronomske i trgovinske objekte.

Austrijski vicekancelar Verner Kogler kazao je da aktivni sport i manifestacije mogu i dalje da se održavaju, ali pod strožijim merama.

I on je građane pozvao na jedinstvo, jer od poštovanja mera zavise mnoga radna mesta i ljudski životi.

foto: Profimedia

Ministar zdravlja Rudolf Anšober rekao je da je situacija dramatična i da se zemlja nalazi pod drugi put u ovoj godini pred izazovnom situacijom.

"Ova pandemija nije sudbina, već mi sami možemo da odlučimo da li ćemo dozvoliti da se ona širi. U našim rukama je i to uz sasvim jednostavne mere. Trećina manje kontakata znači duplo manje mogućnosti za zarazu", kazao je on.

Anšober je preneo da je trenutno udeo pozitivnih testova na sedam odsto, što je indikator i za visok broj nepoznatih slučajeva.

"Oboleli su sada ponovo stariji nego tokom leta", upozorio je on.

Ukazao je da broj hospitalizacija trenutno brzo raste.

"Na intenzivnoj nezi je za kovid pacijente rezervisano 700 kreveta. Trenutno imamo popunjenost od oko 20 odsto. Ako dođe do daljeg rasta preti preopterećenje sistema", naglasio je Anšober.

Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer kazao je da su potrebne mere za sprečavanje daljeg širenja korona virusa, I da je potrebno da se one kontrolišu.

Preneo je da je naložio policiji da pooštri kontrole i strogo kažnjava one koji krše pravila.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir