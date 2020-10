SEBASTIJAN KURC O PANDEMIJI: Pred nama je još teških meseci! Moraćemo da izdržimo dok nam vakcina ne omogući povratak normalnosti

Kurc je kazao da zna da su mnogi iscrpljeni zbog ove krize i da ne žele više da slučaju o koroni.

"Vama želim, kao građanin, da kažem da vas razumem. Ni ja ne želim da moramo da nosimo maske, da trpimo ograničenja i želim da možemo da slavimo fešte kada to poželimo. Ali kao šef vlade nije moj zadatak da kažem to što žele svi da čuju", istakao je on.

Kurc je poručio da će građani Austrije još mnogo meseci morati da žive sa korona virusom.

"Moraćemo da izdržimo dok nam vakcina ne bude omogućila povratak normalnosti. Ako frustracija i bes budu snažniji onda bi trebalo da se setimo da ovaj kriza nije trajna i da se nazire kraj", poručio je on.

Kancelar je pohvalio sve institucije zemlje, a posebno vojsku, za doprinos koji su pružile u ovoj "velikoj krizi".

"Poslednji meseci su još jednom pokazali da bez funkcionišuće vojske krize nije moguće savladati. Opremanje vojske će za ovu vladu ostati prioritet", naglasio je u obraćanju na svečanom polaganju zakletve regruta austrijske vojske na državni praznik.

Izrazio je uverenje da će Austrija jedinstvom, kao i u prošlosti, dobro proći kroz ovu krizu.

"Pred nama je još teških meseci i znam da to nije lako za sve nas", naveo je Kurc dodajući da je aktuelna kriza bez sumnje jedan od najtežih izazova sa kojim je društvo suočeno od Drugog svetskog rata.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir