I AUSTRIJA IDE POD KLJUČ ZBOG KORONE: Policijski čas od 8 uveče do 6 ujutru! Evo kad se sme napolje!

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc rekao je da vlada u poslednja 48 sata o merama, koje su potrebne da ne dođe do preopterećenja intenzivne medicine, razgovarala sa socijalnim partnerima, predsednikom države, predsednicima pokrajina i parlamentarnim strankama.

Kurc je kazao da je Evropa suočena sa masivnim drugim talasom pandemije, zbog kojeg su već mnoge evropske zemlje sprovele zaključavanje. I u Austriji, dodao je, postoji stalni eksponencijalni rast novozaraženih, koji je u protekloj nedelju eksplodirao.

"Austrija ima definitivno najbolji zdravsteni sistem sveta, ali i on ima ograničene kapacitete. Čujem ovih dana često da mnogi ljudi kažu da se oni koji se zaraze sa koronom nemaju ili imaju samo blage simptome. To je tačno, ali jedan procenat građana ima težak razvoj oboljenja sa potrebnom za intenzivnom negom. Ako sada ne delujemo onda će doći do preotpterećenja naših intenzivnih kapaciteta, kao i u drugim zemljama, a to znači ne samo odlaganje planiranih operacija, već i da ćemo doći u situaciju da nema dovoljno kreveta za lečenje, da lekari moraju da odluče da li će primiti kovid pacijenta, ili žrtvu neke nesreće, odnosno drugog bolesnika na intenzivnu negu. To nećemo dozvoliti", poručio je on.

Kurc je saopštio da se od utorka do kraja novembra sprovodi drugo "zaključavanje" Austrije, što znači da neće biti moguće održati manifestacije, kako kulturne, sportske ili zabavne, neće moći da rade hoteli, izuzev za službene putnike, moraće da se zatvori ugostiteljstvo, uz izuzetak dostave.

"Kako bi ekonomske posledice ublažili usvojili smo i ekonomski paket, koji predviđa da ćemo nadoknaditi 80 odsto obrta iz istog perioda prošle godine, uz obavezu da ta preduzeća ne smeju dati otkaz svojim zaposlenima", rekao je Kurc dodajući da je ta mera posebno potrebna u gastronomiji, kulturi i sektoru zabave.

Pored toga dogovoreno je produženje rada na skraćeno radno vreme, kao i molba da se radi od kuće tamo gde je moguće.

Što se škola tiče osnovne škole i obdaništa ostaju otvorena, dok će stariji đaci i studenti da se vrate učenju na daljinu, rekao je Kurc.

"Za vreme drugog zaključavanja biće mogući susreti samo dva domaćinstava. Uvodimo i ograničenje slobode kretanja od 20 do šest sati ujutro. Tako od 20 do šest sati postoji mogućnost izlaska iz kuće samo u slučaju pomaganja nekom drugom, ukoliko postoji opasnost po život, nabavku osvnovnih potrepština, kao i kratka šetnja. To znači da u tom vremenu postoji zabrana poseta, ne sme se izlaziti da bi se otišli u posetu nekome", poručio je on.

