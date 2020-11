STRAH OD PONOVNOG NAPADA POSTOJI! Izveštaj naše dopisnice iz blokiranog i sablasnog Beča (KURIR TELEVIZIJA)

Kakva je trenutno situacija u Austriji posle terorističkih napada u Beču koji su se sinoć dogodili na nekoliko različitih lokacija u centru grada, sa lica mesta ispričala je za Kurir televiziju dopisnica Sanja Paunović.

Prvobitni jučerašnji strah, prema njenim rečima, pretvorio se u neizvesnost. "Pratili smo situaciju iz minuta u minut, nisam mogla da verujem da se to događa u Beču. Čule su se sirene do kasno u noć, danas je nešto bolja situacija", objasnila je novinarka Kurira.

Sanja napominje da je centar grada blokiran, da deca nisu išla u školu, da je neizvesnost velika, kao i strah od ponovnog napada. "Apel da se ne izlazi postoji, ljudi eventualno izlaze do prodavnice i spremaju se za policijski čas večeras od 20h do 6 ujutru. Treba da se utvrdi da li je to bilo isplanirano", dodala je ona i naglasila da grad deluje sablasno.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir