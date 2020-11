VLADIKA ANDREJ I KARDINAL ŠENBORN: Bog će patrijarha Irineja bogato nagraditi za njegava dela i pastoralno delovanje!

Šenborn je za Katpres rekao da je patrijarh bio taj koji je, nakon zbog politički prouzrokovanog prekida doprineo obnovi zvaničnog teološkog dijaloga pravoslavne i katoličke crkve na međunarodnom nivou 2006.u Beogradu.

Podsetio je da je Irinej tada bio u Nišu, te da je iz činjenice da je Niš bio rodno mesto cara Konstantina crpeo svoju ekomuensku inspiraciju.

"Bog će ga bogato nagraditi za ovo delo i pastoralno delovanje", naglasio je Šenborn.

foto: EPA/ROBERT JAEGER

Episkop Andrej je Katpresu rekao da je patrijarh Irinej veoma cenio ranijeg bečkog nadbiskupa kardinala Franca Keniga, a zatim i njegovog naslednika Šenborna.

"Patrijarh je uvek znao da ceni koliko katolička crkva u Austriji podržava SPC u zemlji", dodao je on.

foto: Youtube prtscr / RTS

Ukazao je da je već pre više godina odlučeno da se kardinal Šenborn nagradi najvišim ordenom SPC, ali do sada nije došlo do uručenja, te je za žaljenje što to neće moći da se dogodi pod patrijarhom Irinejem.

Kardinal Šenborn se, inače, poslednji put novembra 2018. sastao u Beogradu sa patrijarhom Irinejem.

Tada je patrijarh izrazio zahvalnost što je Austrija dobro prihvatila srpske pravoslavne vernike. Osim toga je pozitivno pomenuo što je bečka nadbiskupija 2014.godine jednu svoju crkvu u Beču predala SPC.

Episkop Andrej je ukazao da se patrijarh zalagao za dijalog sa katoličkom crkvom i da je podržavao posetu pape Srbiji. S tim u vezi je podsetio na pismo Irineja iz 2005.godine tadašnjem patrijarhu Pavlu, u kojem je apelovao da se povodom velike proslave Milanskog edikta 2013.pozovu svi hrišćanski poglavari, a tako i papa.

Takođe, navodi episkop Andrej, patrijarh Irinej se zalagao i za pomirenje Srba i Hrvata.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / Stift Heiligenkreuz, EPA / Andrej Cukić

Kurir