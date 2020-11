KURC PORUČIO: Važno je da se testiranje ponavlja više puta, vakcina je šansa da pobedimo pandemiju! Pred nama su teški meseci

"Od početka pandmeije znamo dve stvari - prvo da je dobro što više testirati i drugo da će vakcina promeniti 'igru', da je vakcina šansa da pobedimo pandemiju'', rekao je Kurc na konferenciji za štampu.

On je istakao da masovno testiranje ne treba shvatati kao rešenje problema, već kao dobru šansu da se lokalizuje zaraza u stanovništvu i spreči širenje.

''Zbog toga je važno da se testiranje ne sprovede samo jednom, već da se više puta ponavlja. Radi se samo o prikazu trenutnog stanja'', objasnio je Kurc On je kazao da je vlada donela odluku da se već u prvoj nedelji decembra, to jest prvog vikenda, krene sa testiranjem ciljnih grupa, to jest nastavnika, kako bi se osigurao siguran nastavak škole. Zatim slede druge grupe koje su izložene većem broju kontakata, kao što su policajci.

Ukazao je da je dogovoreno sa pokrajinama da sprovode masovno testiranje i da će početi najpre zapadne pokrajine Tirol i Forarlberg, prvog vikenda decembra.

"To ima smisla jer na zapadu imamo veću stopu infekcije nego na istoku", dodao je on.

foto: EPA / Aris Oikonomou

Kurc je apelovao na građane da učestvuju u testiranju, koje se obavlja na dobrovoljnoj osnovi.

"Sa samo par izgubljenih minuta dajete veliki doprinos da zemlja dobro prođe kroz izazov narednih meseci", rekao je Kurc dodajući da češće masovno testiranje sprečava nova zaklučavanja.

Istakao je da iako je vakcina na vidiku to ne znači da će sve biti rešeno u januaru.

"Imaćemo još teške mesece pred nama", naglasio je on.

Kurc je kazao da je pre par meseci govorio da se može očekivati povratak normalnosti na leto i naglasio da je to sada realnije nego pre pošto su vakcine na vidiku.

"Veoma je realno da će odobrenje za izlazak na tržište biti izdato pre Božića. Svaka vakcinacija biće korak u pravcu pobede nad pandemijom", rekao je Kurc.

Očekuje da će Austrija od januara moći da sprovodi prvu vakcinaciju, a počeće sa starijim gradanima, rizičnim grupama, negovateljima, medicinskim radnicima i u daljim koracima vakcina će biti na raspolaganju širem krugu stanovništva.

foto: Profimedia

Austrijski kancelar je rekao da očekuje prva odobrenja za vakcinu Biontek/Fajzer, kao i AstraZeneka i dodao da se vode razgovori i s drugim proizvođačima.

Ministar zdravlja Rudolf Anšober ukazao je da Austrija već sada testira više nego ikada, u proseku sprovodi 30.000 testova dnevno, a uskoro, kako je najavio, biće iznad 40.000.

Masovno testiranje, prema njegovim rečima, omogućiće da se spoznaju asimptomatske grupe.

Ukazao je da masovno testiranje sa sobom nosi i rizik pogrešno pozitivnih ili negativnih testova.

Ssto se pozitivnih tiče, rekao je da je vlada dogovorila da se u svakom slučaju uradi dodatni test.

Anšober kaže da strategija ne predviđa uvođenje obavezne vakcinacije, već samo jasnu preporuku građanima.

Najpre će, kako je rekao, biti vakcinisani stanari i zaposleni staračkih domova.

foto: Profimedia/ Anne-Christine POUJOULAT/AFP

"Polazimo od toga da u januaru i februaru dobijemo isporuku od milion vakcina, a pošto će biti potrebna revakcinacija, to znači da će moći da se vakciniše pola milion ljudi", objasnio je Anšober.

U drugoj fazi, koja će se sprovesti u februaru, martu i aprilu, uz pretpostavku da će se isporuka povećati I da će Austrija dobiti dva miliona vakcina, biće vakcinisano osoblje iz sistemski važnih kompanija, kao i stariji od 45 godina.

U trećoj fazi, u drugom kvartalu, ponudiće se vakcina širem krugu stanovništva, dodao je on.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir