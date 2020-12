BEČKOG TERORISTU RAZOTKRIO LIČNI PREDMER: Policija saznala sve, gde se Kujtim Fejzulaj kretao, sa kim je kontaktirao

Istraga u slučaju terorističkog napada 2.novembra u centru Beča, ukazuje da je napadač Kujtim Fejzulaj do mesta zločina došao pešice, a to potkrepljuje i pronađeni mobilni telefon.

Policija je do skoro bila u nedoumici kako je terorista, naoružan, došao do centra grada, tragajući da li je imao pomagače koji su ga do tamo dovezli.

Međutim, sada policija polazi od toga da je austrijsko-makedonski Albanac do centra Beča iz 22.bečke opštine došao pešice, jer je na putu do tamo, u jednoj kanti smeća, pronađen njegov mobilni telefon.

"Jedan odgovarajući mobilni telefon pronađen je u neposrednoj blizini mesta zločina u jednoj kanti za smeće", navelo je tužilaštvo bečkom magazinu "Profil".

Smatra se da se, po dolasku u centar, preobukao i da je potom krenuo ulicama centra pucajući na nedužne građane.

