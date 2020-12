AUSTRIJA POD KLJUČEM OD 26. DECEMBRA: Vraća se celodnevni policijski čas, normalan život samo uz testiranje!

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc saopštio je da će od 26. decembra u toj zemlji uslediti novo, treće zaključavanje, kao i da će oni, koji se budu odazvali pozivu za masovno testiranje 16. i 17. januara, moći da vode "normalan" život od 18.januara, a oni koji to ne budu učinili ostaće "zaključani" još nedelju dana.

Kurc je večeras, na konferenciji za štampu, rekao da je vlada usaglasila plan za vreme posle Božića. On je ukazao da su svi napori poslednjih nedelja dali rezultate i da su sada u Austriji niži brojevi novoobolelih od svih susednih zemalja.

"Na osnovu tih rezultata omogućeno nam je da obavimo božićnu trgovinu, koja je važna za našu privredu, ali i da proslavimo Božić na dostojanstven način", rekao je Kurc.

On je dodao da su brojevi novozaraženih i dalje na visokom nivou, kao i da su prognoze za EU za prvi kvartal iduće godine dramatični, te da Austrija zeli da spreči da ne dođe do novog eksponencijalnog rasta zaraženih.

"Pošto nismo ostrvo, već sada moramo da se pripremimo da ne dođe do eksponencijalnog rasta, zbog čega smo izradili strategiju sa ekspertima i pokrajinama", kazao je Kurc.

Odlučeno je da se od 26. decembra ponovo pooštre mere, kako bi se brojke dalje smanjile.

"Želimo i masovnim testiranjem da držimo situaciju pod kontrolom do delovanja vakcine, a računamo sa povratkom normalnosti do leta", rekao je Kurc.

Preneo je da se od 26. decembra ponovo zatvaraju sve prodavnice, izuzev prodavnica namirnica i dnevih potrepština, a obustavlja se i rad uslužnih delatnosti, kao što su frizeri, kozmetičari i drugi. Škole će, posle normalnog raspusta, koji se završava 7. januara, do 15. januara preći na nastavu na daljinu.

Pored toga vraća se, kako je rekao, celodnevni policijski čas, što znači da će građani moći da izađu iz svojih domova ako idu u kupovinu, kod lekara, da pomažu drugima, na posao, kao i radi šetnje zbog psihičkog i fizičkog stanja.

Pozvao je građane da na minimum smanje svoje kontakte od 26. decembra. Kurc je ukazao da će se vikend pre 18. januara sprovesti novi krug masovnog testiranja, a ovaj put to će biti i mogućnost građanima da se "oslobode" zaključavanja.

Tako će oni koji su spremni da se testiraju od 18. januara moći da idu u prodavnice, u pozorišta, da koriste hotele, a oni koji to ne budu bili moraće ostati "zaključani" još nedelju dana, do 24. januara, podvukao je Kurc. On je najavio redovno sprovođenje testiranja građana, što će omogućiti otvaranje gastronomije, hoteljerstva, turizma i kulture.

"Odmor u Austriji, ali i poseta pozorištu biće moguć samo uz test koji se prethodno uradi", poručio je Kurc.

Kancelar je objasnio da će u ustanovama kulture, ili u turizmu biti vršene kontrole od strane organizatora predstave i vlasnika hotela, dok će za ostale oblasti policija vršiti kontrolu po slučajnom uzorku.

Prema njegovim rečima određene grupe profesija moraće da se testiraju nedeljno, a što se građana tiče ide se ka tome da za posetu pozorišta ili odlazak na odmor test bi trebalo da bude ne stariji od 48 ili 72 sata.

Širom Austrije, kako je objasnio, biće uspostavljena stalna mogućnost za testiranje, koja je besplatna. Što se đaka tiče ukazao je da će redovnih testiranja biti od izvesnog uzrasta, o čemu će javnost izvestiti ministar obrazovanja. Ukazao je da je početak vakcinacije u Austriji planiran za 27.decembar, i da će svakom vakcinom zemlja biti na korak bliža pobedi nad pandemijom.

"Uveren sam da će biti mnogo kritike u vezi svake izrečene mere. Priznajem da bi bilo najlepše da nemamo oganičenja, testova, a da pored toga nemamo bolesnih i mrtvih, ali toga nema u vreme pandemije", naglasio je on.

Austrijski vicekancelar Verner Kogler rekao je da će zimski sport u Austriji od 18. januara biti moguć sa negativnim testovima na korona virus. Takođe i kulturne i sportske manifestacije biće omogućene, zahvaljujući testiranju, dodajući da će broj prisutnih u zatvorenom biti ogranicen na 500, a na otvorenom do 750.

