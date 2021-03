AUSTRIJSKI MINISTAR ZDRAVLJA UPOZORIO GRAĐANE: Imamo pandemiju u pandemiji! Broj zaraženih britanskim sojem u porastu

Za samo par nedelja britanski soj postao je dominantni u Austriji, pošto je potisnuo dosadašnji soj koji je u petoj nedelji ove godine "držao" udeo od 61,5 odsto, a u osmoj nedelji "svega" 36,3 odsto.

Britanski soj u međuvremenu je uzrok oboljenja od korona virusa u 58,4 odsto slučaja u Austriji.

"Za Austriju dominantnost britanskog soja nije dobra vest. On je infektivniji nego osnovni virus, i to, u Austriji, za 23 odsto", naglasio je on.

Anšober je istakao da je sada važno da se poštuju mere kako bi se, i pored dominantnosti britanskog soja, dobro prošlo kroz krizu do Uskrsa.

"Nakon Uskrsa će biti lakše, jer će zbog viših temperatura građani boraviti manje u zatvorenom prostoru, a i dostićiće se veća stopa vakcinisanosti stanovništva", objasnio je on.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir