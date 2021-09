AUSTRIJA POOŠTRAVA MERE ZBOG PORASTA BROJA ZARAŽENIH Tri faze počinju da važe od 15. septembra!

Austrija, gde su danas registrovali 2.268 novozaraženih koronavirusom, dok se u bolnicama nalazi 645 pacijenata, što je sto više nego pre nedelju dana. Na intenzivnoj terapiji se nalazi 180 obolelih od KOVID-19. Vlada u Beču danas je predstavila nove mere koje će biti uvedene kroz tri faze, a koje uključuju obavezu nošenja maski, a biće regulisane prema opterećenosti bolnica.

U prvoj fazi: koja počinje 15. septembra, tamo gde su do sada bile obavezne zaštitne maske, obavezne pre svega tip FFP2, u trgovinama za nevakcinisane će biti obaveza da ih nose, dok će za vakcinisane one biti preporučene. Važnost brzog antigenskog testa je skraćena sa 48 na 24 lasa. To inače ne dotiče učenike, za koje postojeći način testiranja se ne menja.

U drugoj fazi: prisustvo nekim većim događajima, ali i u određene restorane i lokale biće moguć samo vakcinisanim i onima koji su preležali koronu.

U trećoj fazi brzi antigenski test više neće biti dovoljan za prolaz, gde je važio PCR test.

Kancelar Sebastijan Kurz najavio je proveru poštovanja pooštrenih mera

"Odgovor je vakcinisanje, a ne zatvaranje", rekao je Kurc i naveo da Austrija želi da se ogleda na Dansku, gde je zahvaljujući broju od 86 posto vakcinisanih ukinute sve mere ograničenja.

Cilj oštrijih mera je da se zaštite za Austriju veoma važna zimski turizam.

"Dolazeća zimska sezona će se održati", rekao je poglavar Tirola Ginter Plater.

Sa jednom dozim cepiva protiv koronavirusa u Austriji je vakcinisano više od 62 posto ljudi, a sa obe doze nešto manje od 59 posto.

Kurir.rs/24ur