TITO BI BIO PONOSAN Elke Kar: Jugoslavija je bila idealna za život!

Prašina posle pobede Komunističke partije Austrije (KPO) na nedavnim lokalnim izborima u Gracu još se nije slegla. U centru pažnje javnosti je i dalje liderka KPO Elke Kar (59), uvek vedra i nasmejana političarka, koja još nije prežalila raspad SFRJ.

Tito sve povezivao

- Ja ću ovih dana napuniti 60 godina i za Tita znam još od detinjstva, nekoliko sam puta još kao dete bila u Jugoslaviji - kaže energična Karova za RTL i nastavlja:

Potpuni paradoks - Loši na nivou države Koliko je iznenađenje pobeda Komunističke partije Austrije u Gracu najbolje svedoči paradoks koji pokazuje da su komunisti na nacionalnom nivou osvojili manje od jedan odsto glasova, dok su u drugom po veličini gradu u zemlji potukli konkurenciju sa osvojenih 28,9 odsto glasova. Na izborima 2017. oni su osvojili 20 odsto. Glavni razlog uspeha je prisan odnos s biračima, s kojima su u direktnoj vezi i kojima daju razne savete.

- Za mene se Jugoslavija raspala na najtužniji mogući način. Jasno da nije bilo sve savršeno, ali Tito je bio okvir koji je sve to povezao, meni se čini da za vreme Jugoslavije nije bilo toliko bitno jesi li Bosanac, Crnogorac, Hrvat, Slovenac, Srbin, postojao je okvir koji je povezao različite kulture, različite religije i to je napravio upravo Tito. Od svih bivših socijalističkih država u ovom delu Evrope, za mene je Jugoslavija bila najbliže tom mom idealu.

Heroj radničke klase - O Lenonu i Marksu Elke Kar kaže da nema ništa zajedničko s Josifom Staljinom, komunističkim diktatorom, ali da su joj bliske ideje revolucionara Karla Marksa: - Postoji jedna pesma Džona Lenona "Working Class Hero", to je meni bila glavna motivacija, da ljudi, nezavisno odakle su i kog su pola, imaju jednake mogućnosti. Nepravdu moramo izbegavati jer postoje ljudi koji već od rođenja imaju ograničene šanse u životu, njihove šanse nisu jednake.

Iako je tek pobedila na izborima, Elke Kar je svima stavila do znanja da nije karijerni političar, tj. da se neće kandidovati na sledećim izborima. Njena KPO je u Gracu osvojila 28,9 odsto glasova, što je 8,6 odsto više nego na prethodnim izborima. Nijedna anketa nije predvidela takav uspeh "crvenih".

Pozivi građana

- Neki daju obećanja u nedeljama pre izbora. Mi smo pak tu svaki dan, već godinama, za ljude, naročito za one najsiromašnije. Moj je broj od 2005. godine isti, imam staru "nokiju" s tastaturom, ne pametni telefon, ali već 16 godina to radim, na svaki poziv odgovaram, ako ne mogu sada, onda ih nazovem, odgovaram na svaki SMS. Naravno, ne mogu svakome pomoći, ali barem ih saslušam, možda im malo podignem moral, da znaju da je nekome stalo. Mislim da je to jako važno - tvrdi Karova.

