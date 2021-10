BEČLIJA USRED DANA NAPRAVIO SEBI BETONSKU KAPU: Čekao da se smesa stvrdne, pa uzeo stvar u svoje ruke! Policija ostava bez posla!

Muškarac u Beču na Nasmarktu u vreme kada je na pijaci bio veliki broj ljudi, uronio je glavu u betonsku mešavinu. Zatim je seo na zemlju i pošto se smeša već osušila imao je betonski blok na glavi. Čovek je čekićem razbio blok i tako se spasao - rekao je portparol policije, prenosi Feniks-magazin.

Kada su spasioci stigli, pitali su čoveka da li je dobro i o čemu se radi. Austrijski mediji pišu da je čovek na prvo pitanje odgovorio "da". "Rekao je da je dobro i da mu nije potrebna pomoć", rekao je Gerald Šimpf, portparol Bečke profesionalne vatrogasne jedinice. Navodno je to bio performans. Policija u svom saopštenju nije navela da li je čovek imao otvor kroz koji je dolazio do vazduha, s obzirom na to da je ceo njegov nastup, prema pisanju austrijskih medija, trajao oko 15 minuta.

Kurir.rs/Večernji.hr