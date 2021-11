OSEĆAMO SE KAO KRIMINALCI! U PREVOZ SMEMO, U TRGOVINU NE: Hrvati u Austriji o prvim efektima drakonskih mera za nevakcinisane!

Zaključavanje za nevakcinisane umnogome je zakomplikovalo živote mnogih austrijskih građana. Od juče ne smeju nigde osim u prodavnicu koja prodaje osnovne potrepštine. Osim kupovine namirnica, mogu da posete lekara, odu u apoteku ili na posao, a mogu da dobiju i posebnu dozvolu za šetnju ulicom ako neguju stariju ili nemoćnu osobu. U svim ostalim slučajevima osuđeni su na boravak u svojim kućama.

Kako izgleda život pod najstrožom merom na svetu? RTL je o tome razgovarao sa nekoliko Hrvata, njih oko 140.000 trenutno živi u zemlji.

"Otkako je počelo, čujemo da je izrečeno mnogo kazni. Prekršioci tog zakona, koji nisu vakcinisani i otišli ​​u kafić ili negde drugde, kažnjeni su. Ne smete da idete u šetnju ili da lutate u drugi deo grada bez razloga“, kaže Siniša Špoljarić, koji već dugi niz godina živi u Austriji.

Uprkos strogim zabranama, kaže da još nije razmišljao o vakcinaciji jer veruje da ima mnogo neobjašnjivih okolnosti. Ističe i da nije „antivakser” i da inače veruje u medicinu.

"Do sada sam se testirao tri puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i petkom. To je već normalno, idemo na testiranje i to je to. Mislim da vesti najviše opterećuju ljude i više nervoze. nego što rade.sada stvarno glume i sede u policijskim kolima na ulicama“, objašnjava Siniša, koji smatra da trenutno stanje na terenu nije tako rigorozno kako se čini.

Tanja, Hrvatica koja se takođe već nastanila u Austriji, za RTL objašnjava da joj ovo novo zatvaranje nije mnogo promenilo u životu, jer su do pre nekoliko dana „nevakcinisani već bili izbačeni iz gotovo svega”.

"Do nekoliko dana je bio dozvoljen samo ulazak u muzeje, a sada više nije. Po meni je najkritičnija i najsumnjivija razlika zabrana ulaska u prodavnice. U javnom prevozu gde su gužve se sme, a u pazar ne“, priča nam Tanja.

Kaže da sve to vidi kao narušavanje kvaliteta života bez dobrog razloga.

„Osećam se kao kriminalac pri pomisli da odem u prodavnicu alata ili zalihe za hobi, gde se ionako nose FFP maske. Ili da ne znam da li mogu da odnesem bicikl na popravku, a to bi mi omogućilo da izbegnem javni prevoz koji zapravo doprinosi smanjenju kontakata“, smatra Tanja.

„Ovo nije baš blokada kao što je bila prošle godine, već delimično. Nevakcinisani ljudi ne smeju da idu na velika okupljanja kao što su koncerti, venčanja i rođendani sa više od 25 ljudi itd. Svaka 2 dana moraju uradite PCR test i nosite FFP2 masku. „Još uvek imamo važeći 3G pravilo (testiran, bolestan ili vakcinisan) na poslu, ali će uskoro biti 2G (bolestan ili vakcinisan). Ako želite da idete u restoran da jedete , morate da uradite PCR test iako ste vakcinisani“, rekla je Iris Bel, profesorka koja odnedavno živi u Beču i dodaje da su trenutno ogromne gužve na svim mestima za vakcinaciju.

Kurir.rs/Index.hr