OMIKRON RUŠI PLANOVE O OBAVEZNOJ VAKCINACIJI! Austrijski stručnjak: Ako vakcinisani nisu zaštićeni, onda to nema smisla!

Omikronske infekcije su sve češće među vakcinisanim osobama jer je ova varijanta veoma vešta u izbegavanju odbrane imunog sistema.

Iako su kod vakcinisanih simptomi mnogo blaži, postoji zabrinutost da bi veliki broj ljudi koji se zaraze mogao završiti u bolnici i opteretiti zdravstveni sistem.

Advokat za ustavno pravo Hajnc Majer rekao je da je nova varijanta omikrona promenila celu situaciju sa pandemijom otkako je Austrija prvi put počela da razgovara o obaveznoj vakcinaciji prošle godine.

Plan vakcinacije je u velikoj meri namenjen zaštiti bolnica od prenatrpanosti.

„Sa omikronom, stvari su se promenile“, rekao je Majer.

„Ako vakcinacija ne štiti u dovoljnoj meri zdravstveni sistem, onda obavezna vakcinacija nije dozvoljena“, dodao je Majer.

Austrijska vlada želi da uvede obaveznu vakcinaciju kako bi milion nezaštićenih građana primilo vakcinu. Za one koji to ne urade predviđene su kazne do 3.600 evra.

Sve stranke u parlamentu odobrile su plan austrijske vlade, osim krajnje desničarske Slobodarske partije (FPO).

Trenutno je u Austriji oko 70 odsto ukupnog stanovništva potpuno vakcinisano.

