AUSTRIJA UVODI OBAVEZNU VAKCINACIJU Prvi u Evropi doneli ovakvu odluku: Važiće od februara za sve punoletne, sledi i KAŽNJAVANJE

"Kao što je predviđeno početkom februara uvodimo obaveznu vakcinaciju za starije od 18 godina", rekao je novinarima šef konzervativne vlade, koju vodi zajedno sa ekolozima.

Vlada je danas predložila revidiran plan za obaveznu vakcinaciju, koji će se sada odnositi na sve starije od 18 godina, a ne od 14 godina, kao što je prvobitno planirano. Zvaničnici su rekli da će postepeno uvođenje plana dati ljudima dovoljno mogućnosti da se vakcinišu.

Vlada je pre gotovo dva meseca najavila da će početkom ove godine uvesti opštu obaveznu vakcinaciju. Ključni aspekti plana ostaju u konačnoj verziji koja treba da bude razmatrana u parlamentu u četvrtak, ali zvaničnici su rekli da su konsultacije sa dve opozicione stranke i drugim pokazale da su bile potrebne promene u nekim detaljima.

foto: EPA/Christian Bruna

Kancelar Nehamer rekao je da je postojala zabrinutost oko toga da se tinejdžeri kažnjavaju, te je zato napravljena izmena i obavezna vakcinacija se uvodi od 18 godina.

Nehamer je rekao da je predlog zakona tako smišljen da odgovora fleksibilnosti virusa. Plan je da obavezna vakcinacija postane zakon početkom februara.

Cele nedelje vodile su se burne rasprave u Parlamentu oko tog plana u zemlji gde je do sada potpuno vakcinisano 78,5 odsto populacije koje može da se vakciniše. Predlog će se raspravljati u parlamentu u četvrtak. Austrijska vlada ima veliku većinu u parlamentu, pored konzervativaca i Zelenih, šefovi socijaldemokratske i liberalne partije podržavaju ovaj predlog. Protiv njega je samo ekstremno desničarska partija u ime zaštite pojedinačnih sloboda. Kancelar je rekao da to jeste "osetljiv plan" ali da je "u skladu sa Ustavom" i da ima fazu prilagođavanja kojom se dozvoljava onima koji su oklevali da se vakcinišu do sredine marta.

U subotu je 27.000 ljudi demonstriralo u glavnom gradu Austrije Beču protiv te sporne mere, za koju se smatra da krši pojedinačne slobode.

Početkom februara biće uvedene kontrole i nevakcinisani će moći da budu kažnjeni od 600 do 3.600 evra u slučaju ponavljanja prestupa.

Delovi zakona mogu biti suspendovani uz odobrenje parlamentarnog odbora ako na primer budući sojevi virusa budu blaži, ili stručnjaci ocene da vakcinacija više nije put kojim dalje treba ići.

Vakcinacija postaje obavezna u sve većem broju zemalja za određene profesije, kategorije stanovništva ili neke aktivnosti. Ali obavezna antikovid vakcinacija za sve je i dalje izuzetak.

Takva mera stupila je na snagu u Ekvadoru, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Indoneziji i Mikroneziji.

U Nemačkoj bi sličan predlog za koji se zalaže socijaldemokratski kancelar Olaf Šolc mogao da bude ramatran u Bundestagu krajem januara.

Austrijska vlada opravdava ovu meru preopterećenošću bolnica i željom da stigne do stope vakcinacije od 90 odsto, kojom bi se omogućilo prema savetima stručnjaka da se postigne kolektivni imunitet.

Prema podacima vlade od danas propusnicu za vakcinisanje ima 5,8 miliona stanovnika Austrije koja ima 7,4 miliona ljudi koji mogu da se vakcinišu.

Kurir.rs/Beta