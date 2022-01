AUSTRIJSKI PARLAMENT ODLUČIO: Od februara obavezna vakcinacija protiv korone za sve starije od 18 godina!

Austrijski parlament izglasao je u četvrtak za uvođenje mandata vakcine protiv korone za odrasle od 1. februara, prve takve vrste u Evropi, sa maksimalnim potencijalnim kaznama do 3.600 evra (4.000 dolara) za ljude koji se ne pridržavaju pravila nakon niza podsetnici.

Poslanici su glasali sa 137 za 33 za tu meru, koja će se odnositi na sve stanovnike Austrije od 18 i više godina. Izuzeci su napravljeni za trudnice, osobe koje iz zdravstvenih razloga ne mogu da se vakcinišu ili koje su se oporavile od koronavirusa u prethodnih šest meseci.

Zvaničnici kažu da je mandat neophodan jer su stope vakcinacije i dalje preniske u maloj alpskoj zemlji. Kažu da će to osigurati da austrijske bolnice ne budu pretrpane pacijentima sa koronom.

Ministar zdravlja Volfgang Muekštajn, govoreći u parlamentu u četvrtak popodne, nazvao je tu meru „velikim i, po prvi put, takođe trajnim korakom“ u borbi Austrije protiv pandemije.

„Ovako možemo uspeti da izbegnemo ciklus otvaranja i zatvaranja, zaključavanja“, rekao je on, napominjući da se ne radi samo o borbi protiv omikrona, već i protiv svih budućih varijanti koje bi se mogle pojaviti. „Zato je ovaj zakon tako hitno potreban upravo sada.

Austrijska vlada je prvi put objavila plan za univerzalni mandat vakcine, istovremeno kada je u novembru nametnula ukinuto zaključavanje, i zbog zabrinutosti da je stopa vakcinacije u Austriji relativno niska za Zapadnu Evropu. Od četvrtka, oko 72 odsto stanovništva od 8,9 miliona smatra se potpuno vakcinisanim.

Mera je lako prošla u parlamentu posle žestoke debate. Vladajuća koalicija kancelara Karla Nehammera, koju čine njegova konzervativna Austrijska narodna partija i Zeleni, radila je na planu sa dve od tri opozicione stranke u parlamentu. Krajnje desničarska Slobodarska partija se tome oštro usprotivila.

"Zaprepašćen sam, zaprepašćen, potresen i šokiran", rekao je lider Slobodarske partije Herbert Kikl, nazvavši zakon "ništa drugo do ogroman udarac slobodama Austrijanaca".

Govornici iz četiri druge stranke kritikovali su, kako su rekli, namerne pokušaje Slobodarske partije da podstakne antivakcinska osećanja u Austriji, optužujući je za širenje namernih neistina o bezbednosti i efikasnosti dostupnih vakcina.

Pamela Rendi-Vagner, šefica opozicionih Socijaldemokrata, rekla je da je mandat vakcine nešto „što svi nismo želeli“, ali da je „nažalost postalo neophodno da se zatvori ovaj jaz u vakcinaciji koji još uvek postoji u Austriji“.

Kada mandat stupi na snagu u februaru, vlasti će pisati svakom domaćinstvu kako bi ga obavestile o novim pravilima.

Od sredine marta policija će početi da proverava vakcinalni status ljudi tokom rutinskih provera; od ljudi koji ne mogu da prilože dokaz o vakcinaciji biće zatraženo da to urade u pisanoj formi i biće kažnjeni novčanom kaznom do 600 evra (685 dolara) ako to ne urade.

Ako vlasti procene da je napredak u vakcinaciji u zemlji još uvek nedovoljan, Nehamer je rekao da će tada poslati podsetnike ljudima koji ostaju nevakcinisani. Ako ni to ne uspije, ljudima će biti poslat termin za vakcinaciju i novčano kažnjen ako ga ne održe. Zvaničnici se nadaju da neće morati da koriste poslednju meru. Novčane kazne bi mogle dostići 3.600 evra ako ljudi ospore svoju kaznu i otvori puni postupak.

Vladajuća koalicija Austrije takođe je u četvrtak objavila da će 1,4 milijarde evra (1,59 milijardi dolara) biti uloženo u napore i podsticaje da se nevakcinisani ljudi podstaknu da dobiju ubod. Od te sume, milijardu evra ide za nacionalnu lutriju vakcina od 15. marta, dok će preostalih 400 miliona evra biti usmereno u gradove koji dostignu određenu visoku stopu vakcinacije.

Mandat bi trebalo da traje do kraja januara 2024. Stručna komisija će svaka tri meseca izveštavati vladu i parlament o napretku vakcinacije.

Vlada je prvobitno nameravala da mandat važi za sve stanovnike od 14 i više godina, ali je to promenila na 18 tokom konsultacija sa političkim protivnicima i drugima.

Otkako je prvobitno najavljen mandat vakcine, ta mera je dovela do redovnih velikih demonstracija u Beču, od kojih su neke privukle više od 40.000 demonstranata. Kao i drugi protesti protiv mera protiv korona virusa širom Evrope, demonstracije u Beču su privukle i skeptike vakcine i desničarske ekstremiste, a zvaničnici su upozorili da se protesti radikalizuju.

Neke druge evropske zemlje uvele su vakcine za određene profesionalne ili starosne grupe. Grčka, na primer, obavezuje vakcinaciju protiv koronejeo za sve, ali još nije jasno da li će, kada i u kom obliku to ići dalje. za sve starije od 60 godina, jer ta starosna grupa predstavlja većinu smrtnih slučajeva i hospitalizacija u jedinicama intenzivne nege.

Sused Austrije Nemačka razmatra nalog za sve, ali još nije jasno da li će, kada i u kom obliku to ići dalje.

Kurir.rs/AP