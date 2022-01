ISTORIJSKA PRESUDA Austrijanac pobedio auto giganta: Obećali brzinu od 230km, a realno ide upola sporije!

Priča je započela 2018. godine kada je neimenovani kupac preuzeo ključeve električnog golfa koji je prema fabričkim specifikacijama mogao da razvije brzinu od 230 kilometara. U praksi se ta brojka pokazala nedostižnom.

- Prilikom kupovin, mom klijentu je obećana brzina između 216 i 230 kilometara, no to nije realno. Od oktobra 2020. maksimalno je prelazio 150 kilometara, a na auto-putu i na brdovitim putevima Mulviertela gde temperature često idu ispod nule, brzina je iznosila 110 kilometara. S tim da se poslednjih 50 kilometara uključivao "eko" način rada koji isključuje unutrašnje grejanje, rekao je lokalnim medijima advokat Mihael Poduška.

- Moj klijent nije bio dovoljno informisan o svim detaljima kupovine, tu posebno mislim na realnu brzinu. Da je to znao ne bi ga kupio. On bi bio zadovoljan i sa brzinom od 200 kilometara, ali ako je on u realnosti upola manji od deklarisanog, onda imamo problem, rekao je advokat.

Nakon razmatranja tužbe, regionalni sud u Lincu upravo je doneo prvostepenu presudu po kojoj trgovac kupcu mora da vrati 30.288 evra. Radi se o kupoprodajnoj ceni umanjenoj za naknadu korišćenja.

Generalni uvoznik Folksvagena za Austriju, Porše Austrija, navodi da je "informacija o brzini tačna, ali da ponašanje u vožnji i spoljašnja temperatura utiču na performanse baterije".

Prvostupanjsku presudu Folksvagen smatra pogrešnom i na nju će se žaliti.

Kurir.rs/Jutarnji list