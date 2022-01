U AUSTRIJI NEMA VIŠE LOKDAUNA ZA NEVAKCINISANE! Ali ipak jedno pravilo ostaje na snazi

-Zaključavanje za nevakcinisane prestaje u ponedeljak, rekao je kancelar Karl Nehamer 26. januara kada je najavio ukidanje mera.

-Zatvaranje tokom praznika je uspelo, dodao je Nehamer.

2-G+ pravilo za ulazak u Austriju

Međutim, restriktivne mere će ostati na snazi, ukidanje lokdauna nevakcinisanima ne vraća sve slobode. To znači da će i dalje biti policijski čas od 22 sata, a u prodavnicama koje ne prodaju namirnice ili sredstava za higijenu, i dalje važi "2G" pravilo, što znači da su one "otvorene" samo za vakcinisane i one koji su preležali kovid 19.

Pored dokaza o vakcinaciji/ozdravljenju, potreban vam je negativan PCR test ili dokaz o preležanom virusu.

Lokdaun je nevakcinisanima ograničio slobodu kretanja na više nedelja. Mogli su samo da idu u prodavnice po namirnice i sredstava za higijenu, u apoteku, poštu, banku, kod lekara, na posao ili u školu, te i u šetnju, ali samo sa osobama iz istog domaćinstva.

Isto pravilo važi i u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, na kulturnim i sportskim manifestacijama, kao i na mnogim drugim mestima. Ono što nevakcinisani sada ponovo mogu jeste da se kreću slobodno van kuće, kao i da posećuju prijatelje.

Broj slučajeva COVID-19 u Austriji i dalje je visok. Sa skoro 2.500 slučajeva na 100.000 stanovnika zabeleženih u nedelju uveče, daleko nadmašuje 1.200 slučajeva njenog većeg suseda, Nemačke.

Vakcinacija sa 2 doze važi 270 dana za ulazak u Austriju.

Međutim, da biste dokazali svoj "2-G" status tokom vašeg boravka u Austriji, od 1. februara 2022., važenje vaše druge vakcinacije biće smanjeno na 180 dana. Ovo novo pravilo uključuje decu od 12 i više godina!

Nevakcinisani u Austriji više neće morati da budu u izolaciji od ponedeljka jer će vakcine protiv COVID-19 biti obavezne sledećeg dana u utorak, saopštila je vlada prošle nedelje.

Kurir.rs/Mondo