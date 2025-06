- Problem nije jedinstvene prirode, da je neko inspirisan, pa je jedan instruisan napravio problem. Ovde je kompleksnija priča koja se ne može gledati jednostrano. Problem je celokupnog društva, vaspitne uloge, mentalnog zdravlja, interneta, to su sve dublje stvari koje utiču da se kopiranje slučajeva radi. Neko ko je podložan bilo kakvim uticajima pomisli da bi i on mogao nešto slično da uradi, ne osećaju se posledice i to je sve proizvod decenijskog vaspitanja. Službe treba to da prate s obzirom na to da je prisutan problem.