Tri devojke koje su radile na istom radnom mestu u okrugu Adapazari u Sakarji u Turskoj povređene su kada se zapalio kanister sa gorivom dok su pokušavale da upale dekorativnu petrolejsku lampu.

Jedna od njih, koja je zadobila opekotine, nalazi se na lečenju zbog teških povreda i i dalje je u kritičnom stanju.

Prema izveštajima, Rabija Nur T. (21), B. E. (17) i Š.N.S. (17), koje su radile u istom frizerskom salonu, okupile su se u kući.