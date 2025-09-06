Slušaj vest

Neimenovani čovek je otkriven kako živi u podrumu kuće u blizini Portlanda, u Oregonu, bez znanja vlasnika. Kako se dodaje, muškarac je u malom prostoru živeo duže vreme — prilikom čega je postavio krevet i iskoristio struju da sprovede svetlo — a dodao je i televizor za potpuni ugođaj.

Vlasnik je prijavio policiji okruga Klakamas da su čuli neke čudne zvuke kako dolaze ispod kuće, zbog čega je policija došla da proveri.

Zamenici su pronašli 40-godišnjeg Benijamina Bukura unutar podrumskog prostora i uhapsili ga pod optužbom za provalu i nezakonito posedovanje metamfetamina.

Kako je otkriven

Nešto pre 23 časa (po lokalnom vremenu) u sredu, zamenici šerifa su reagovali da istraže sumnjivu okolnost u stambenoj zoni blizu Hepi Valija, malog grada jugoistočno od Portlanda.

Svedok je prijavio da je video čoveka kog nije prepoznao kako parkira automobil i hoda prema zadnjem delu trospratnog stambenog kompleksa. Svedok je takođe primetio da su vrata podruma bila otvorena i da je svetlost dolazila iznutra.

1/4 Vidi galeriju Čovek pronađen kako živi u zidovima porodice bez njihovog znanja Foto: Clackamas County Sheriff office

Kada su zamenici stigli, primetili su da su vrata oštećena i da su bila zaključana. Produžni kabl je viđen kako prolazi kroz ventilacioni otvor.

Nakon što su kontaktirali vlasnika i rečeno im da nikoga ne treba da bude tamo, zastupnici su pokušali da otvore vrata vlasnikovim ključevima, ali nisu uspeli. Službenici su na silu otvorili vrata i otkrili Bukura.

Bukur je "očigledno živeo u prostoru ispod kuće", saopštila je policija, jer je soba bila opremljena raznim električnim uređajima, uključujući punjače, televizor i svetla priključena na kućnu struju, kao i krevet.

- Tokom pretresa pronađena je i cev za metamfetamin - saopštila je šerifova kancelarija.

Bukur je uhapšen, a kaucija mu je određena na 75.000 dolara.