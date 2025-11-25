Slušaj vest

Stravičan napad dogodio se u ponedeljak uveče u bečkom okrugu Donaustadt: 50-godišnji muškarac iz Avganistana navodno je napao rođenu ćerku nožem, pokušavajući da je ubije. Devojčica (15) zadobila je povrede na vratu, ali je preživela.

Prema navodima austrijskih medija, policija je intervenisala u naselju uz Dunav nakon dojave o napadu u porodičnom stanu. Devojčica je pronađena sa posekotinama na vratu, dok je osumnjičeni otac uhapšen kratko nakon pokušaja ubistva.

Hitne službe odvezle su tinejdžerku u bolnicu, gde je zbrinuta i nalazi se van životne opasnosti.

Kako piše oe24, pozivajući se na insajderske informacije, otac je navodno verovao da je ćerka „narušila porodičnu čast“.

Ovaj motiv za sada nije zvanično potvrđen, dok policija nastavlja istragu i prikupljanje dokaza.

Zvanične informacije o stanju osumnjičenog i daljim koracima tužilaštva biće objavljene nakon završetka formalnog ispitivanja.

