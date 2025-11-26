Slušaj vest

Potraga za Stefani P. (32) u Austriji se nastavlja – nakon uznemirujuće poslednje poruke na "vocapu", gubi se svaki trag ove mlade žene.

Šta je do sada rekonstruisano...

Tridesetdvogodišnja šminkerka i influenserka se u nedelju, nakon noćnog izlaska i žurke u centru Graca, sa prijateljima vratila taksijem kući u Gajdorf i kasnije poslala jezivu poruku. Policija se umešala, a u ponedeljak je njen bivši dečko, sa kojim je navodno imala povremenu vezu, uhapšen u Sloveniji.

Od tada se strahuje da je Stefani žrtva nasilnog zločina.

Foto: Društvene Mreže

Navodno, na imanju bake osumnjičenog je izvršena racija u potrazi za influenserom, dok je automobil njenog dečka pronađen potpuno ugljenisan na parkingu kazina. Međutim, "forenzički pregled automobila nije dao nikakve tragove o tome gde se nalazi nestala žena".

Za sada nema ni traga od Stefani. Štajerska policija je objavila nove detalje, govoreći u saopštenju da se "sumnja na zločin".

U Austriji su izvršena hapšenja još dvojice muškaraca iz porodičnog kruga osumnjičenog. "Privedeni su u policijskom pritvoru i ispituju se", saopštile su vlasti. Istrage u Austriji i Sloveniji su u toku i postoji "intenzivna komunikacija između vlasti dve zemlje".

"Potrage sprovedene u Sloveniji do sada su bile neuspešne; biće nastavljene sutra“, saopštila je lokalna policija.

Ovo saopštenje je takođe opovrglo brojne spekulacije da je žrtva već pronađena.

"U raznim medijima i na onlajn platformama kruže glasine da je nestala žena pronađena u Sloveniji. Više medijskih upita odnosi se na ovu glasinu. Štajerska policija ne može da potvrdi ovu glasinu", dodala je policija.