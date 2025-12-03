Slušaj vest

Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, Stefani Piper iz Graca, koja je nađena zakopana u šumi u Sloveniji, zadavljena je. Ovo je potvrdilo odeljenje za sudsku medicinu nakon pregleda, koji je obavljen u Gracu u utorak. Istražitelji su ranije izrazili ovu sumnju ­- sada je to zvanično potvrđeno, prenosi Heute.

Pored teških povreda vrata, forenzički veštaci su pronašli hematome na licu koji ukazuju na masivnu traumu glave. Dalje forenzičke analize su u toku.

Istovremeno, automobil osumnjičenog Petra M, bivšeg dečka Stefani, takođe je na forenzičkim ispitivanjima.

Petar iz Slovenije je već priznao da je ubio Stefani P, stavio njeno telo u kofer i zakopao ga u šumovitom području u Sloveniji.

1/5 Vidi galeriju Stefani Piper Foto: Instagram

Slučaj ubistva šokirao je Austriju i Sloveniju, ali i onlajn zajednicu jer je Stefani bila i influenserka, sa nekoliko hiljada pratilaca na društvenim mrežama.

Da podsetimo, Stefani je nestala u nedelju, 23. novembra nakon izlaska.

Sledećeg dana osumnjičeni begunac je uhapšen u blizini svog zapaljenog golfa u Sloveniji i na kraju je izručen Austriji zbog sumnje na ubistvo.

Stefani je samo nekoliko dana ranije jednom za svagda raskinula sa njim. Ubrzo nakon izručenja, osumnjičeni Slovenac je priznao zločin i pokazao policiji gde je zakopao kofer sa njenim telom.