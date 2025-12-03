Slušaj vest

Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, Stefani Piper iz Graca, koja je nađena zakopana u šumi u Sloveniji, zadavljena je. Ovo je potvrdilo odeljenje za sudsku medicinu nakon pregleda, koji je obavljen u Gracu u utorak. Istražitelji su ranije izrazili ovu sumnju ­- sada je to zvanično potvrđeno, prenosi Heute.

Pored teških povreda vrata, forenzički veštaci su pronašli hematome na licu koji ukazuju na masivnu traumu glave. Dalje forenzičke analize su u toku.

Istovremeno, automobil osumnjičenog Petra M, bivšeg dečka Stefani, takođe je na forenzičkim ispitivanjima.

Petar iz Slovenije je već priznao da je ubio Stefani P, stavio njeno telo u kofer i zakopao ga u šumovitom području u Sloveniji.

Stefani Piper  Foto: Instagram

Slučaj ubistva šokirao je Austriju i Sloveniju, ali i onlajn zajednicu jer je Stefani bila i influenserka, sa nekoliko hiljada pratilaca na društvenim mrežama.

Da podsetimo, Stefani je nestala u nedelju, 23. novembra nakon izlaska.

Sledećeg dana osumnjičeni begunac je uhapšen u blizini svog zapaljenog golfa u Sloveniji i na kraju je izručen Austriji zbog sumnje na ubistvo.

Stefani je samo nekoliko dana ranije jednom za svagda raskinula sa njim. Ubrzo nakon izručenja, osumnjičeni Slovenac je priznao zločin i pokazao policiji gde je zakopao kofer sa njenim telom.

Nedelju dana nakon nestanka, Stefani je pronađena mrtva u Sloveniji.

Ne propustitePlanetaJEZIVA POSLEDNJA PORUKA UBIJENE STEFANI: Dok je šetala psa, primetila je zastrašujuću pojavu na stepeništu, OVO je napisala na Whatsapp-u (FOTO)
Stefani Piper
AustrijaPOLICIJA DO DETALJA OPISALA KAKVE JE JEZIVE STVARI RADIO UBICA STEFANI Nakon zločina ušetao u kazino pa izustio samu jednu rečenicu (FOTO)
Stefani Piper
PlanetaOVO JE PATRIK KOJI JE PRIZNAO DA JE UBIO POZNATU INFLUENSERKU STEFANI! Na saslušanju OTKRIO SVE JEZIVE DETALJE: Telo spakovao u tepih, zapalio auto, a onda...
Screenshot 2025-11-30 165204.jpg
PlanetaINTENZIVNO SE TRAGA ZA POZNATOM INFLUENSERKOM: Nađene MRLJE KRVI, JEZIVE poruke i zapaljeni auto, uhapšeno TROJE! Na vratima i dalje stoji PORUKA NJENE MAJKE
Stefani Piper