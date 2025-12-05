Slušaj vest

Jedna osoba uhapšena je u Đakovici zbog sumnje da je putem interneta distribuirala materijale koji prikazuju seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece, saopštila je tzv. Kosovska policija.

Akcija je sprovedena nakon što su nadležni organi prikupili operativne informacije koje ukazuju na to da je osumnjičeni aktivno delio sporni sadržaj na društvenim mrežama.

Tokom pretresa, policijski službenici su zaplenili mobilni telefon koji će poslužiti kao ključni materijalni dokaz u istrazi. Uređaj je, kako se navodi, poslat na dalju forenzičku analizu, koja bi trebalo da utvrdi obim i način distribucije nedozvoljenog sadržaja.

Osumnjičeni je priveden radi ispitivanja, nakon čega je, po nalogu nadležnog tužioca, zadržan u policijskom pritvoru do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti prosleđen tužilaštvu. Iz tzv. Kosovske policije poručuju da se istraga nastavlja i da će svi tragovi biti detaljno provereni, kao i šira mreža učesnika.

- Uhapšen je osumnjičeni muškarac koji je, putem društvenih mreža, distribuirao materijale koji sadrže seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece. Mobilni telefon je zaplenjen kao materijalni dokaz. Nakon ispitivanja, po odluci tužioca, osumnjičeni je priveden - navedeno je u zvaničnom izveštaju policije.