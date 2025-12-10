Slušaj vest

Telo Dženifer S. iz Beča, koja je nestala pre osam godina, konačno je pronađeno. Njen bivši dečko je osumnjičen za ubistvo i on je priznao zločin.

Muškarac, čiji identitet nije saopšten, je ušao u policijsku stanicu u Beču za vikend i priznao da je pre osam godina ubio Dženifer, koja je tada imala 21 godinu.

Nakon njenog nestanka, on je bio prvi osumnjičeni, jer je veštačenje njegovog telefona pokazalo da je nekoliko dana pre njenog nestanka guglao drogu za silovanje i sumnjiva seoska mesta u Donjoj Austriji. S obzirom na to da telo tada nije pronađeno, nije bilo osnova za podizanje optužnice.

Međutim, nedavno suđenje za nasilje nad njegovom novom partnerkom dovelo јe do neočekivanog obrta. Tokom ponovnog ispitivanja, osumnjičeni јe dao izјave koјe su na kraјu dovele do njegovog priznanja.

Veštaci su utvrdili da se prijateljima preko telefona često hvalio savršenim ubistvom, piše Heute.

Nakon priznanja u nedelju, on je policiju odveo na mesto gde je njeno telo zakopao. Tamo su policajci pronašli njeno telo.

Na konferenciji za novinare, koja je održana danas, policija je objavila detalje o ovom slučaju.

Osumnjičenog je odala glasovna poruka u kojoj je pričao o najboljem načinu kako da se neko reši tela. Ispitan je 2. decembra, ali tada nije priznao zločin.

Nekoliko dana kasnije, odlučio je da sam dođe u policiju i preda se. Ispričao je da ju je zadavio tokom svađe, kada mu je rekla da raskidaju.

Ispričao je da je njeno nago telo zatim izneo iz stana u koferu i na kraju pokrio lišćem i granama.

On je dva meseca kasnije posetio mesto gde je telo ostavio i umotao ga u ceradu i ostavio blizu vojnog poligona "Alenštajg".

Protiv njega još uvek nije podignuta optužnica.