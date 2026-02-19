Slušaj vest

Početkom godine zastrašujuće otkriće šokiralo je celu Austriju - mrtvo novorođenče pronađeno je na graničnom prelazu Nikelsdorf. Vlasti su brzo posumnjale na zločin, što je potvrdila obdukcija. Naime, devojčica je preminula od traumatske povrede mozga izazvane spoljnom silom.

Telo je stavljeno u sportsku torbu 18. januara i ostavljeno pored kante za đubre na graničnom prelazu. Tek nekoliko sati kasnije putnici su pronašli mrtvu bebu, a od majke nije bilo ni traga.

Austrijski mediji danas pišu da je slučaj rešen. Policija Burgenlanda je saopštila da je uhapsila majku i troje saučesnika u Nemačkoj i Rumuniji. Oni će biti izručeni Austriji, piše Heute.

U međuvremenu, u javnost su isplivali detalji o osumnjičenima. Prema pisanju Krone, majka mrtve bebe ima samo 17 godina. Pored mlade majke iz Rumunije, veruje se da su u zločin umešane još dve žene i muškarac.