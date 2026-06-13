RAZOTKRIVENA DIVLJA GRADNJA NA ŽABLJAKU: Otkriven čak 151 objekat bez dozvole, osumnjičeni oštetili budžet države za 350.000 evra (FOTO)
Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" identifikovali su 151 nelegalno izgrađen objekat na teritoriji opštine Žabljak, a zbog sumnje na bespravnu gradnju krivične prijave biće podnete protiv 60 osoba.
- Višemesečne kontrole sprovedene su u saradnji sa građevinskom inspekcijom, Komunalnom policijom i Komunalnom inspekcijom Opštine Žabljak, uz koordinaciju Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima - potvrdjeno je za RINU u UP Crne Gore.
Kako se sumnja, prijavljeni su tokom 2024. i 2025. godine započeli izgradnju ili izgradili stambene i poslovne objekte bez propisane dokumentacije, čime je budžetu Crne Gore pričinjena šteta od oko 350.000 evra.
Iz Uprave policije poručuju da nastavljaju odlučnu borbu protiv ekološkog kriminala, nelegalne gradnje i devastacije prostora, posebno u područjima od velikog prirodnog i turističkog značaja.
Kurir.rs/RINA