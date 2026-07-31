Slušaj vest

Pokušaj unošenja pištolja i gotovo stotinu metaka u Srbiju preko graničnog prelaza Gradina, zbog kojeg su uhapšena dvojica državljana Crne Gore, ponovo je otvorilo pitanje bezbednosti državnih granica, krijumčarenja oružja, ali i aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa i stranih obaveštajnih službi.

"Na granici ništa nije slučajno"

Božidar Spasić smatra da zaplena oružja na granici sa Crnom Gorom nije izolovan incident, već deo kontinuirane borbe bezbednosnih službi protiv organizovanog kriminala.

- Leto je idealna prilika, kako Francuzi kažu bon šans, za krijumčare, kriminalce, švercere oružja, dilere droge, ali i špijune. Tada dolazi do velikog kretanja ljudi, milioni građana prolaze kroz više država da bi stigli do svojih destinacija i mnogi misle da će zbog gužvi pažnja bezbednosnih službi popustiti. Upravo tada pokušavaju da iskoriste situaciju za ilegalan prenos oružja, droge i druge krijumčarene robe. Međutim, kada naše granične službe otkriju oružje ili drogu, tu ništa nije slučajno. To je deo jednog kontinuiranog procesa u kojem je šverc oružja odmah iza trgovine drogom po opasnosti. Oružje koje je pronađeno na granici jeste takozvano kontaminirano oružje, koje u tom trenutku nije bilo spremno za upotrebu, ali zakon jasno kaže da može da bude prepravljeno u potpuno funkcionalno vatreno oružje. Posebno zabrinjava velika količina municije, gotovo stotinu metaka, jer sama činjenica da je neko tako nonšalantno krenuo preko granice sa oružjem i mecima pokazuje da nije očekivao ovako rigorozne kontrole - rekao je Spasić.

On je posebno pohvalio rad srpske policije i istakao da se uspeh ne zasniva samo na savremenoj opremi.

- Naša policija je izuzetno sposobna. Ne radi se samo o tome da raspolaže savremenim uređajima za otkrivanje krijumčarene robe, već imamo policajce koji imaju iskustvo i taj profesionalni instinkt da po ponašanju ljudi prepoznaju kada nešto nije u redu. Upravo zato ova zaplena pokazuje da je budnost na našim granicama velika i da nije lako uneti oružje u Srbiju. Po mom mišljenju, to oružje je vrlo verovatno bilo namenjeno određenim kriminalnim grupama ili za dalju ilegalnu prodaju. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da se poslednjih dana pronalaze velike količine oružja i kod građana u Srbiji. To govori da vatreno oružje i dalje cirkuliše i da predstavlja ozbiljan bezbednosni problem - ocenio je Spasić.

"Granicu je najteže sačuvati"

Govoreći o bezbednosti regiona, bivši obaveštajac istakao je da je zaštita granica danas jedan od najvećih izazova, posebno zbog takozvane zelene granice.

- Bezbednost granice nije posao samo granične policije. Tu učestvuju i Bezbednosno-informativna agencija i druge službe koje imaju svoje operativce duž granice. Poseban problem predstavlja takozvana zelena granica, odnosno svi oni pravci kojima se ilegalno prenose oružje, droga, krijumčarena roba ili migranti. Sačuvati granicu izuzetno je teško. Sećam se slučaja iz vremena kada sam radio u službi - jedne noći naši operativci pronašli su autobus sa 45 državljana Cejlona koji su preko zelene granice prebačeni iz susedne države. Mesec dana smo rešavali taj problem, što najbolje pokazuje koliko je saradnja između država važna. Ako vas susedna zemlja unapred obavesti da postoji informacija da će neka kriminalna grupa pokušati šverc, vi ih možete sačekati na granici. Najgore je kada vam takvi ljudi već uđu u zemlju, jer tada kreće potraga i mnogo ih je teže pronaći - rekao je Spasić.

Foto: Kurir Televizija

On smatra da upravo tokom letnjih meseci raste i aktivnost stranih obaveštajnih službi.

- Špijuni upravo leti koriste činjenicu da mogu potpuno neupadljivo da putuju. Nema odela, kravata, akt-tašni, svi su u šorcevima i bermudama i lako se uklapaju među turiste. Tada prolaze kroz više država, prikupljaju informacije i obavljaju svoje zadatke. Zbog toga je izuzetno važno da naše službe budu budne. Videli smo i nedavno hapšenje čoveka osumnjičenog za špijunažu u korist albanskih obaveštajnih službi i to pokazuje da sistem funkcioniše. Ipak, oružje će na Balkanu uvek biti tražena roba. Koliko god država oduzimala ili otkupljivala oružje, ono će se ponovo pojavljivati. Plaši me činjenica da je zemlja ponovo puna vatrenog oružja, a niko ga ne nabavlja da bi ga držao kao ukras. Takvo oružje neko planira da upotrebi - upozorio je Spasić.

"Širenje panike mora da ima posledice"

Komentarišući izjave iznete u podkastu Dejana Lučića, Spasić je ocenio da je reč o opasnom širenju dezinformacija koje, kako kaže, ne bi smelo da prođe bez reakcije nadležnih organa.

- Dejan Lučić ne iznosi nijedan provereni ni činjenično tačan podatak. Njegov zadatak je da širi dezinformacije. Poznajem ga godinama i znam kako funkcioniše. Čitao sam njegove knjige i u njima se mogu pronaći potpuno neverovatne tvrdnje koje nemaju nikakvo uporište u stvarnosti. Ako se ijedna jedina njegova tvrdnja ikada pokaže kao tačna, odmah ću skočiti u Dunav. On uzima tekstove penzionisanih agenata CIA ili KGB-a sa interneta, preradi ih i predstavlja kao svoje ekskluzivne informacije. To nije ozbiljan obaveštajni rad, već širenje dezinformacija. Protiv njega i Jasmine Paunović već je podneta krivična prijava, ali smatram da bi morali da objasne odakle im takve tvrdnje i zašto ih iznose. Oni su izašli iz ustavno-pravnog okvira države, šire paniku, mržnju i strah i mislim da nadležni organi moraju ozbiljno da se pozabave takvim pojavama. Čudi me da kanal na kojem se svakodnevno plasiraju ovakve stvari i dalje postoji, jer služi isključivo za širenje laži i panike. Srećom, velika većina građana takvim pričama ne veruje, ali uvek postoji deo ljudi koji će ih prihvatiti kao istinu i upravo zbog toga država mora da reaguje - zaključio je Božidar Spasić.

05:32 KO STOJI IZA ORUŽJA KOJE STIŽE U SRBIJU? Spasić: Kriminalci koriste letnje gužve, ali naša policija ima "njuh" za njih Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs