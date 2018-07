INVALIDSKIM KOLICIMA SE NOĆU PROVOZAO KROZ TUNEL: Slovenac se šokirao kada je video ko ga je sačekao na izlazu (VIDEO)

[SKRAJNO NEODGOVORNO] Ponoči skozi predor Markovec peljal moški z invalidskim vozičkom. 65-letnega domačina, ki ni invalid, so policisti na izvozu za Izolo odstranili s hitre ceste in mu izdali plačilni nalog.



To početje ni samo nevarno, gre tudi za zlorabo invalidskega vozička. pic.twitter.com/PJJvVlPzMl