BALKAN ĆE BITI ZAVEJAN: Sneg ne prestaje da pada, a evo gde će ga biti i do POLA METRA (FOTO)

Snežne padavine neće zaobići ni Crnu Goru, kao i severne delove Albanije, gde se isto očekuje oko 50 cm snega.

Sneg će padati u istočnom delu Hrvatske, severnoj Srbiji i delovima Rumunije, gde će biti između 15-25 cm snega.

Umerene snežne padavine se očekuju i u Mađarskoj i Sloveniji, prenosi severe-weather.eu.

foto: severe-weather.eu/Wxcharts

Hrvatska

Sneg pada u Gorskom kotaru, Lici, na širem riječkom području i središnjoj Hrvatskoj. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebno na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Kiša i mokri kolovozi usporavaju saobraćaj u Dalmaciji.

Vozači se pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na autoputu i da ne kreću na put bez zimske opreme. Zbog zimskih uslova saobraćaj je zabranjen za kamione sa prikolicama.

Kako su hrvatski meteorolozi najavljivali, sneg je jutros počeo da pada i u Zagrebu. Od juče ga ima u Gorskom kotaru i Lici, kao i u delu Slavonije i Baranje, a danas će ga biti širom Hrvatske.

Prema podacima DHMZ-a u kopnenom delu očekuje se oko ili nešto više od 10 centimetara dok se u gorskim krajevima očekuje i 30-ak centimetara snega.

Crna Gora

U Crnoj Gori danas će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, na jugu ponegde i pljusak sa grmljavinom, a na severu uglavnom u prvom delu dana sneg i susnežica, izuzev visokih planinskih predela.

Više padavina krajem dana i tokom noći. Vetar, mestimično umeren do jak, južnih smerova. U Podgorici pretežno oblačno, povremeno sa kišom, moguć je i pljusak sa grmljavinom.

BiH

Danas se u BiH očekuje oblačno vreme sa susnežicom i snegom, a ponegde i sa kišom koja se može i lediti u dodiru sa tlom, kao i kišom u Hercegovini. Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim, jugozapadnim i severnim područjima Bosne.

Očekivana visina novog snežnog pokrivača od 2 do 10, na severozapadu Bosne od 10 do 20 cm. Vetar slab do umeren severoistočnog smera. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na jugu od 4 do 9 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vreme. Tokom dana sa snegom. Najviša dnevna temperatura oko 0 stepeni.

Kurir.rs

Foto: severe-weather.eu/Wxcharts

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir