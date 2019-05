JEZIVA ISPOVEST SLOVENCA KOGA SU OTELI MIGRANTI: Penzioneru prvo zatražili vode, a onda je počeo PAKAO (VIDEO)

Četiri migranta su mu, kako je utvrdila policija, pristupili u njegovom vinogradu i tražili vode, a nakon toga mu preteći nožem oduzeli automobilske ključeve, vezali i ugurali u prtljažnik.

Nakon višesatne vožnje skoro do italijanske granice, kod sela Prelože pri Lokvi, pustili su ga iz automobila i oslobodili. Trojicu migranata je uhvatilaitalijanska policija pa ih je predala Slovencima, a za četvrtim se još traga.

Slovenski portal 24ur objavio je policijski zapisnik u kojem je oteti Slovenac detaljno opisao kako se sve dogodilo. Sve je, priča, počelo u vinogradu u koji je stigao oko 8 sati ujutro.

"Oko pola jedan popodne, stranac, koji je posle vozio moj auto, došao je u moj vinograd iz smera vinskog podruma s dve flaše. Mahao je bocama i govorio 'vode, vode'. Pokazao sam mu da nemam pitke vode. Tada je muškarac otišao u vinski podrum", ispričao je Moravec.

Stranca je opisao kao muškarca visine oko 180 centimetara, mršave građe i kratke crne kose, bez naočara, brade ili brkova i tamnijih očiju. Nosio je, ispričao je Slovenac, tamniju jaknu.

Još jedan muškarac, prema izjavi penzionera, sledio je ovoga koji je krenuo u vinski podrum, a onda su prišla još dva neznanca s druge strane.

"Jedan je podignuo nož prema meni i na jeziku koji ne razumem, nešto poput turskog koji sam čuo iz medija, govorio nešto. Među rečima izgovarao čuo sam riječ 'panika'. Okrenuo me i stavio mi je ruke na leđa, a drugi muškarac je otišao u podrum iz kog je doneo zeleni, deblji kanap i s njime mi vezao ruke na leđima."

Napadača s nožem opisuje kao muškarca svetlije puti i svetlije kose, oko 165 centimetara visokog, s kraćom bradom, odevenog u tamniju jaknu. Muškarac koji je doneo kanap prema njegovom je iskazu bio tamniji, a imao je kraću bradu i brkove. Sa sobom su, dodao je, imali torbu.

"Jedan od dvojice nižih muškaraca, onaj s crnom kosom, pregledao je moje džepove i pitao gde mi je novac koristeći englesku reč 'money'. Nisam imao novca sa sobom. Uzeo je ključeve mog auta iz džepa i dao ih višem muškarcu. Nakon toga su pretražili i podrum pa mi odvezali ruke i opet ih vezali s drugim konopcem i samolepljivom trakom. Stavili su mi i povez na usta. U džepu sam imao i mobilni, ali ne znam gde je završio", ispričao je on.

Kaže da su migranti nakon toga ispraznili prtljažnik.

"Presvukli su se u drugu, većinom crnu odeću, koju su imali sa sobom. Onda su me podigli i ubacili u gepek. Okrenuli su me tamo da gledam prema zadnjem kraju automobila. Prekrili su me s ćebetom koju sam imao na zadnjem sedištu. Trojica su sela u auto i nakon što smo već krenuli pridružio se i četvrti muškarac kog sam ranije video, ali bio je predaleko da bih ga vidio bolje", ispričao je on.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Screenshot pop tv/24 ur

Kurir